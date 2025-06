La resposta clara i directa de Gloria Camila a les acusacions de Sofía Suescun

El retorn de Gloria Camila Ortega a la televisió ha generat més rebombori del que s’esperava. Després d’un temps allunyada de la petita pantalla, la filla d’Ortega Cano ha reaparegut com a col·laboradora a ‘Tardear’ i ‘Fiesta’ a Telecinco. Tanmateix, el seu retorn no ha estat ben rebut per tothom, especialment per Kiko Jiménez, la seva exparella, i Sofía Suescun, actual parella de l’andalús.

Mentre Gloria Camila i Kiko Jiménez comparteixen col·laboracions a ‘Fiesta’, Sofía Suescun ha reprès la seva activitat televisiva a ‘Socialité’, on s’encarrega d’una secció centrada en ‘Supervivientes’. La situació, carregada de tensió, ha fet que la jove qüestioni públicament el retorn de Gloria Camila a una cadena que, segons ella, tant la ha fet patir.

“És curiós que vulguis anar al lloc on dius que t’han tractat malament, en aquest cas Kiko. No és gaire lògic. Jo no hi vaig per coincidir amb una persona que m’ha tractat malament i al lloc on suposadament has denunciat una persona”, declarava Sofía Suescun, deixant clara la seva incomoditat amb la presència de Gloria Camila a Telecinco.

| Mediaset

Lluny d’esquivar la polèmica, Gloria Camila ha respost amb claredat i sense embuts a Sofía Suescun. En declaracions a Europa Press, ha deixat clar que no pensa deixar que ningú condicioni la seva trajectòria professional: “A veure si em diran on puc treballar i on no. És una cadena, és àmplia i rep tothom, igual que ella també ha tornat, doncs bé. Tots tornem al final”.

A més de la seva activitat televisiva, Gloria Camila també travessa un moment personal serè, centrada en la seva relació amb el cantant Álvaro García. Tot i que ell prefereix mantenir-se allunyat de l’atenció mediàtica, la jove assegura que tots dos saben gestionar bé la diferència d’exposició: “Cadascú està enfocat en el seu, no? I tampoc volem barrejar perquè al final ell té la seva trajectòria artística, i bé, és diferent de tot el que és el meu món de premsa, de cor. I tot, però bé, tot bé”.