Ana Rosa Quintana diu el menys pensat sobre les audiències de 'La Família de la Tele'

La trajectòria de 'La Família de la Tele' a La 1 sembla que està a punt d'arribar al seu final. El nou programa, que va néixer amb l'ambició de ser un gran revulsiu per a la franja vespertina de la cadena pública, no ha aconseguit conquerir l'audiència. Encara que TVE encara no ho ha fet oficial, sembla que el final de 'La Família de la Tele' podria ser imminent.

Des que van començar a circular els rumors, han estat molts els comentaris, però faltava una veu significativa: la d'Ana Rosa Quintana. La periodista de Telecinco ha parlat per primera vegada sobre el format que reuneix María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros o Lydia Lozano, entre altres antics col·laboradors de 'Sálvame'. Un format que ha intentat competir contra el seu antic programa, un format de la seva productora, 'Tardear', que ha estat sempre, excepte un dia, per sobre de 'La Família de la Tele'.

En declaracions exclusives a El Televisero, Ana Rosa Quintana ha mostrat certa empatia cap a l'equip de 'La Família de la Tele'. "A mi em fa pena per la gent que treballa al programa, que han estat companys meus, pels redactors i per tota la gent", ha dit la presentadora. Una frase que, lluny d'alimentar velles rivalitats, sona més a gest de companyonia que a ajust de comptes.

| Mediaset

Ana Rosa Quintana també ha reflexionat sobre les dificultats que té un format per sobreviure fora del seu ecosistema natural. "Hi ha cadenes que tenen una història i un públic determinat. Potser per a ells el seu lloc era més Mediaset que La 1", ha dit, suggerint que el fracàs del programa podria tenir més a veure amb la ubicació que amb el contingut.

Encara que no competeixen en el mateix horari, Ana Rosa Quintana ha confessat que el retorn dels seus antics companys no va passar desapercebut a Telecinco. "Estàvem preocupats perquè era una competència que coneixem de gent amb molt talent. Però bé, així és la tele, avui hi ets, demà no hi ets, demà ets en un altre lloc", sentenciava la presentadora de Telecinco.