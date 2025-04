Laura Cuevas activa el protocol d'abandonament a 'Supervivientes' pel seu marit

L'estada de Laura Cuevas a 'Supervivientes' ha creuat una línia crítica. La visita del seu marit, Carlos Calderón, als Cayos Cochinos ha tingut un efecte devastador en la seva estabilitat emocional. La trobada ha desencadenat un torbament personal que l'ha portat a activar el protocol d'abandonament de 'Supervivientes'.

Recordem que Carlos Calderón, afectat, va posar sobre la taula una traïció que assegura haver descobert abans que Laura Cuevas partís cap a Hondures: una infidelitat. No obstant això, la concursant ho va negar: "Estic flipant, un comercial de Sevilla, d'on surt? No conec cap comercial de Sevilla. I l'exnòvio d'Anabel Pantoja, com que vaig pujar una foto a Sevilla prenent-me una cervesa amb ell, ja me l'he tirat... Antonio, surt, si us plau i digues-ho. Vaig tallar l'amistat amb ell perquè a tu no t'agradava, ell ho pot confirmar".

"Jo el que vaig fer aquest estiu va ser perquè ens havíem donat un temps, no sé el que ell haurà fet", es va justificar Laura Cuevas. Carlos Calderón, per la seva banda, es va mostrar abatut: la seva veu, entre la decepció i l'amor, deixava clar que el seu cor seguia involucrat.

| Mediaset

No obstant això, el més tens va arribar fora de càmeres, però va ser recollit en imatges inèdites emeses a l''Última Hora' de 'Supervivientes'. Carlos Calderón, després de marxar inicialment del pont, va tornar alterat per llançar noves paraules a la seva dona: "Tu el que vols és un pelele. T'estàs veient doña perfecta. Deu anys lluitant tirats a les escombraries. Quina impotència déu meu, no em mereixo això".

Posteriorment, enfonsada i sense consol, Laura Cuevas es va ensorrar davant dels seus companys de 'Supervivientes'. La tensió i la incertesa sobre el que passa fora la van empènyer a verbalitzar el seu desig d'abandonar: "No sé què està passant fora i al final me n'aniré. Diu que està sortint la gent perquè m'ha dit el comercial aquest de Sevilla, però no sé qui és, no conec cap comercial de Sevilla".

En ple col·lapse emocional, les seves paraules no van deixar lloc a dubtes: "Jo no estic bé, jo me'n vull anar ja, me'n vull anar ja". La concursant ha demanat directament a l'audiència que l'expulsi aquesta setmana: "Com comprendràs amb ganes de marxar ja d'aquí, espero que la gent em voti". Malgrat el seu fràgil estat, va aclarir que no prendrà la decisió de marxar de manera unilateral: "No abandonaré, però no em trobo amb ànim ni amb ganes després de tota la informació rebuda".