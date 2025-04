Jorge Javier diu el que molts pensen del paper de Laura Cuevas a 'Supervivientes'

Laura Cuevas s'ha convertit en una de les grans protagonistes de 'Supervivientes'. Tant per les seves bronques amb els seus companys, com pel drama amb el seu marit, és una de les concursants que més contingut estan generant. L'últim a analitzar el seu paper a 'Supervivientes' ha estat Jorge Javier Vázquez, amb unes bones paraules cap a Laura Cuevas.

"La meva Setmana Santa ha estat més tranquil·la que la de Laura Cuevas, que està al límit del col·lapse a 'Supervivientes'. Confesso que, quan venia als platós a parlar sobre la Pantoja, em posava dels nervis. Marisabidilla, un punt repel·lent, sempre desitjosa de donar la nota, però a 'Supervivientes' m'està guanyant", començava Jorge Javier Vázquez al seu blog a Lecturas.

"Segons ella, Encarna Sánchez la va salvar de morir ofegada a la piscina de Cantora i María del Monte li va ensenyar a nedar. Però quina fantasia és aquesta. La piscina de Cantora se m'antulla com una carrossa del Pride en hora punta. Un espai segur, un entorn inclusiu. Un cant a la diversitat", afegia el presentador.

| Telecinco

D'aquesta manera, Jorge Javier Vázquez ha definit a Laura Cuevas: "És xabacana i basta a més no poder, però en el concurs està mostrant una vulnerabilitat desconeguda. No havia vist mai aquesta Laura tendra, necessitada d'afecte, farta de la seva prosaica vida. Mentre que per a la protagonista de "La rosa púrpura de El Cairo" el cinema es convertia en la seva vàlvula d'escapament, per a Laura Cuevas la televisió és el seu pati d'escola existencial. Aquest lloc en el qual s'ho continua passant bé i s'oblida de la rutina".

A més, també ha opinat del conflicte amb el seu marit: "Al principi em semblava que les bronques amb el seu marit eren teatre pur i dur, però conforme han anat passant els dies tinc més dubtes que sigui un muntatge.És tot tan descarnat, tan humiliant, tan feridor. Repeteixo: no sé si és veritat. Si ho és, quina pena. I si és mentida també els felicito perquè han aconseguit retratar amb absoluta precisió la fotografia de molts matrimonis infeliços".

"Hi ha molt blanc i negre a la vida de Laura Cuevas. Molt Lorca revisitat amb tocs de Tennessee Williams de tablao. Aquest crit seu de "vull viure" recorda al de Rosa Benito el 2011. Amb una diferència: que Laura Cuevas només surt de les quatre parets de casa seva quan la truquen per anar a televisió. És a dir, de Pasqua a Rams. A 'Supervivientes' està vivint el seu particular Erasmus", concloïa Jorge Javier Vázquez.