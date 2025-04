El descobriment de Sabela Arán que cau com una gerra d'aigua freda a 'Valle Salvaje'

Victoria, personatge de Sabela Arán, descobreix les veritables intencions de José Luis. Aquest dilluns 28 d'abril, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Leonardo va continuar amb la seva recuperació després del desmai que va patir per excés d'esforç com a capatàs. No obstant això, no va poder evitar sentir-se decebut en notar l'absència de Bàrbara, que va ser l'única que no havia anat a visitar-lo.

José Luis va accedir a la proposta d'Atanasio d'investigar Raimunda, sense saber que ho feia per protegir-la. No obstant això, les bones intencions del secretari només li van portar problemes. El duc i Victoria van fer cridar Mercedes per demanar-li alguna cosa que va suposar una humiliació davant la Salcedo.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', en ser testimoni de com Mercedes s'humilia demanant perdó a Victoria, Alejo pren cartes sobre l'assumpte amb l'ajuda dels seus germans. A més, Victoria, personatge de Sabela Arán, descobreix les veritables intencions de José Luis: mai podrà ocupar el lloc que li correspon. Atanasio, després de la seva última discussió amb Matilde, es mostra penedit i intenta disculpar-se.

D'altra banda, Úrsula s'interessa per la vida sentimental de Rafael i aquest la sorprèn amb la seva resposta, mentre que els gelos d'Adriana són cada vegada més evidents. Per la seva banda, Leonardo recupera la seva força física, però també la il·lusió de tornar a les seves tasques com a capatàs, encara que Julio el deté. Després de no comptar amb el seu suport durant la recuperació, Leonardo decideix buscar Bàrbara per tenir una conversa definitiva.