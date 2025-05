Isabel Rábago parla sobre la seva incorporació a 'Y ahora Sonsoles' i la seva sortida de Mediaset

El dilluns 5 de maig va marcar un punt d'inflexió en la trajectòria televisiva d'Isabel Rábago. La seva reaparició com a nova col·laboradora de 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3 ha estat del més inesperat, sobretot després de la seva sorprenent sortida de Telecinco.

A principis de gener, Mediaset decidia prescindir dels serveis de la col·laboradora perquè no havia superat "els filtres" per renovar contracte amb Unicorn Content, la productora d'Ana Rosa Quintana. Així, la seva última aparició a la cadena succeïa a 'Vamos a Ver', on protagonitzava una forta discussió amb alguns dels seus companys.

Però ara ha tornat a la petita pantalla acompanyada de Sonsoles Ónega i sembla que es troba millor que mai. En una entrevista concedida a El Confi TV, la televisiva ha parlat sobre la seva nova etapa. "He començat a Antena 3 en el moment en què he pogut començar a Antena 3. He estat respectant absolutament tots els acords que tenia signat amb la meva anterior productora i la meva anterior etapa. I en el moment en què he finalitzat amb tot això m'he posat a treballar".

| Atresmedia

Assegura que no li han faltat propostes des del primer dia. Es mostra molt contenta i orgullosa, i explica que està completament centrada en l'advocacia, professió en la qual continua enfocada. Pel que fa a la seva nova etapa, se sent com a casa.

"Estic encantadíssima d'estar en l'equip de Sonsoles. Conec no només a Sonsoles amb qui he treballat anys i és una grandíssima professional, també a tot l'equip de direcció, redacció... Entrar a Antena 3 ha estat retrobar-me amb molts companys que havien optat per deixar la meva anterior etapa i llançar-se a nous reptes professionals".

"Estic molt feliç, em sento molt estimada, molt recolzada. També m'he sentit així durant tots aquests mesos", declara en referència a tot el rebombori mediàtic que s'ha produït al voltant de la seva sortida. I aclareix que no es pronunciarà davant d'això. "Me'n vaig anar en silenci i he tornat en silenci a treballar, que és l'únic que sé fer".