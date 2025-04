'El Grand Prix' tornarà a RTVE amb una inesperada aliança amb Prime Video

'El Grand Prix' tornarà per tercer estiu consecutiu a RTVE. Fins al moment no se sabia res d'una possible nova temporada del game show presentat per Ramón García. L'edició passada, per aquestes dates, RTVE ja havia anunciat el nom dels pobles participants, però, aquest any, fins ara no coneixíem res de la nova edició.

Segons ha publicat en exclusiva El Confidencial Digital, RTVE ha tancat la renovació d''El Grand Prix', que comptarà inesperadament amb la col·laboració de Prime Video. Aquest acord permetrà que el concurs de Ramón García s'emeti primer en el prime time de La 1, abans de ser llançat a la plataforma de streaming. Amb aquesta aliança, RTVE i Prime Video compartiran el finançament del projecte, l'última temporada del qual va ascendir a 5,5M d'euros.

Una altra de les novetats és que es torna a reduir el nombre de lliuraments d''El Grand Prix'. La primera temporada va comptar amb set, però la segona va ascendir a deu, provocant que la final s'emetés ja al setembre. Segons el mitjà citat, en aquesta ocasió, 'El Grand Prix' comptarà amb vuit programes aquest 2025.

| RTVE

Recordem que, després de gairebé dues dècades d'absència a La 1, 'El Grand Prix' va tornar a l'estiu de 2023, amb grans dades d'audiències. El format de Ramón García va mesurar un gran 19,2% de share i 1.691.000 seguidors. L'any passat, el concurs va funcionar, malgrat baixar a un 12,2% i 1.092.000 seguidors, en la seva final caient a un 8,8%, ja al setembre. Tampoc van tenir sort els especials de Nadal, que van caure a un 8% i 712.000 fidels.

Cal destacar que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va sancionar RTVE amb una multa de 405.000 euros pel que considera "una infracció greu continuada" relacionada amb el patrocini d'una de les proves de l'edició 2023 d''El Grand Prix'. La polèmica gira al voltant de la prova del "bocata de pernil", patrocinada per Interporc, que va ser emesa en els programes del 22 i 28 d'agost i el 4 de setembre d'aquest any.