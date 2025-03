'Bake Off: Famosos al forn' proclama com a guanyador el seu concursant més estimat

La segona edició de 'Bake Off: Famosos al forn' ha arribat a la seva final a TVE aquest dilluns 24 de març, deixant un desenllaç emocionant. Després de dotze gales, el talent show de rebosteria ja té el seu guanyador. Recordem que Nagore Robles, Pol Espargaró, Mario Marzo i Lidia Torrent van ser els quatre finalistes, després que els jutges decidissin no eliminar ningú a la semifinal.

El jurat de 'Bake Off: Famosos al forn', compost per Paco Roncero, Eva Arguiñano i Damián Betular, va dissenyar tres exigents proves per mesurar les habilitats dels finalistes. La primera, la Prova Fantasia, els va desafiar a preparar un petit gateau amb una presentació impecable i un maneig expert de textures i farciments. En la següent fase, la Prova Superfantasia, el repte va consistir a elaborar un pastís amb macarons, un clàssic de la rebosteria francesa que requereix precisió.

| TVE

Després d'aquestes dues proves, els jutges de 'Bake Off: Famosos al forn' van deliberar sobre quin concursant havia d'abandonar la competició. Finalment, l'eliminat va ser Pol Espargaró, qui es va acomiadar amb emoció i gratitud: "M'enduc una amistat preciosa i una experiència que ha sumat molt a la meva vida".

La gran final va assolir el seu punt culminant amb la Prova Hiperfantasia Màxima. Els tres finalistes van haver d'elaborar un pastís de tres pisos, representant moments clau de les seves vides. El temps es va convertir en el principal enemic dels aspirants, i Nagore Robles va patir especialment en no aconseguir acabar un dels seus pastissos, cosa que va afectar les seves possibilitats de guanyar.

Després del tast de les postres, els jutges van felicitar els tres finalistes i Paula Vázquez va ser l'encarregada d'anunciar el nom del guanyador. Finalment, Mario Marzo es va coronar com el millor pastisser de l'edició, emportant-se el desitjat títol.

| RTVE

L'actor, visiblement emocionat, va rebre el premi de 100.000 euros, que va decidir destinar a la Fundació Aladina i Autisme Espanya. "No m'ho puc creure, ha estat dificilíssim. Trigarà molt a reposar-se. Em fa molta pena Nagore perquè t'ho hauries emportat tu", va expressar en rebre el reconeixement, posant el punt final a la segona temporada de 'Bake Off: Famosos al forn'.