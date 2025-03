El que ha fet Ferit marca un punt d'inflexió per sempre a 'Una nova vida'

El texto ya está correctamente escrito en catalán. Aquí está el texto tal como lo proporcionaste:

En l'últim episodi de 'Una nueva vida', els secrets i la tensió que han estat creixent entre Seyran i Ferit finalment han esclatat. Després de la visita d'Esme i Seyran, Zerrin manté una trobada clandestina amb İfakat, on es revela una impactant veritat. Ha estat İfakat qui ha estat filtrant informació a Zerrin amb l'objectiu de destruir la relació dels protagonistes de 'Una nueva vida'.

Mentrestant, l'atmosfera a la mansió es torna cada cop més tensa. Seyran explota contra Ferit, acusant-lo de compartir els secrets del seu matrimoni i la seva família amb Pelin, qui al seu torn els difon amb Zerrin. La discussió, plena de crits i insults, treu a la llum els ressentiments acumulats durant el temps a 'Una nueva vida'.

"M'has decebut moltíssimes vegades, Ferit, però mai com avui. No et va importar explicar-li a la teva amant coses íntimes nostres. Et dones compte del que pensaran aquestes dones de la meva mare i de la meva germana? Què t'han fet elles?", va esclatar Seyran.

| Atresmedia

"Què t'ha fet la meva mare? Et va acollir des del primer dia, et va considerar el seu fill. Per culpa teva la meva mare ha sentit el que mai li havien dit", esclatava amb encara més força la protagonista de 'Una nueva vida'. "No li vaig explicar res, no li vaig dir res", es defensava Ferit.

"Deixa de mentir-me! Sigues sincer, sigues un home de veritat", li demana Seyran a Ferit. "Qui li ho ha explicat? Ningú més ho sap excepte tu. És una cosa tan menyspreable que ni tan sols pots confessar que li ho vas dir a la teva amant. Què fèieu quan li explicaves això a la teva amant? Us burlàveu de mi? Us rèieu?", prosseguia enfadada Seyran, davant la negativa de Ferit.

"No pares de mentir, Ferit. I jo que pensava tenir una família amb tu! Em plantejava tenir un fill amb tu", va respondre amb força i empentes la protagonista de 'Una nueva vida'. "Llavors no t'ho plantegis! Si no creus el que dic llavors no continuïs. Oblida-ho".

"Mentre segueixi amb vida mai podré confiar en tu, Ferit. Mai et podré creure. Mai tindré fills amb tu perquè no vals res, no mereixes ser el pare del meu fill i tampoc ser el meu marit. Ets un home ric i mimat que no es preocupa per ningú més que per si mateix. No mereixes ser el pare del fill de cap dona i menys del meu", va sentenciar.

| Atresmedia

Després d'aquestes dures paraules, Ferit, furiós, aixeca la mà com si anés a bufetejar-la. No obstant això, Seyran el deté amb fermesa, deixant en l'aire la incertesa sobre el futur de la seva relació. Un gest que marcarà un abans i un després a 'Una nueva vida'.