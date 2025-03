Juan del Val frena 'La Roca' pel que s'ha mostrat en directe sobre la filla de Camilo Sesto

Sheila Devil, anteriorment coneguda com a Camilo Blanes, continua generant controvèrsia pel seu delicat estat de salut. La seva recent detenció per presumpte tràfic d'estupefaents ha revifat el debat al voltant de la seva situació i la seva presència als mitjans de comunicació. A 'La Roca' han tractat una de les seves últimes polèmiques i Juan del Val va expressar la seva preocupació sobre l'enfocament del cas.

Una de les últimes polèmiques de Sheila Devil ha estat que ha afirmat ser filla de Rocío Dúrcal. Carmen Morales, filla de l'artista, va desmentir aquestes declaracions i va demanar a la premsa que deixés d'entrevistar Sheila Devil, destacant que pateix "un problema de drogues molt seriós". Aquest tema va ser analitzat al programa 'La Roca' aquest diumenge 9 de març.

"Crec que aquest és el veritable debat. No sé si hauríem d'estar parlant d'una persona que té aquests problemes", va declarar Juan Del Val, fent èmfasi en la greu addicció que afecta Sheila Devil. A més, va criticar que algunes plataformes li donin espai per després convertir la seva història en notícia: "No es pot donar veu a algú en aquest estat i després utilitzar-lo com a contingut mediàtic".

| Atresmedia

Juan del Val també va manifestar que la situació econòmica de Sheila Devil no és rellevant en aquest context, instint els mitjans a reflexionar sobre la cobertura que ofereixen a persones en circumstàncies tan vulnerables. "No sé si hauríem d'estar cobrint d'aquesta manera la història d'una persona malalta", va afirmar, qüestionant fins i tot la línia editorial del propi programa en què participava.

Així mateix, Juan del Val va destacar l'impacte que aquesta exposició té en la seva família, instint tota l'audiència a posar-se en el lloc dels seus éssers estimats. "Cal posar-se en el lloc del seu entorn més proper", va dir, assenyalant com de difícil ha de ser per a ells veure-la en aquesta situació i al centre de l'opinió pública.

En audiències, aquest diumenge 9 de març, 'La Roca' va baixar després del seu màxim anual a un 4,4% de quota i 445.000 espectadors. El programa de Nuria Roca va començar en un 2,2% de share i va acabar en un 7,2%.