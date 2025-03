Així ha estat el final de 'La Moderna', amb un futur trist per als protagonistes.

'La Moderna' ja és història a La 1. Aquest divendres 7 de març, la sèrie s'ha acomiadat amb un últim capítol carregat d'emocions, on no han faltat girs inesperats, justícia i desenllaços que han deixat una sensació agredolça entre els seguidors. De fet, 'La Moderna' ha conclòs amb un epíleg que mostra l'impacte de la Guerra Civil en el destí dels empleats del saló de te.

El final de 'La Moderna' va començar amb la continuació de l'enfrontament tens entre Emiliano i Pepita i Rodrigo. Armat i decidit a venjar-se, el malvat estava disposat a no perdonar la traïció de la seva amant ni l'existència de Rodrigo, fruit de la seva relació amb Jerónimo. No obstant això, el jove va demostrar la seva astúcia en utilitzar un got de vidre per distreure Emiliano i prendre-li la pistola. Just en aquell instant, la policia va irrompre a la casa de caça i el va arrestar.

Després de la seva captura, Pepita finalment va revelar al seu fill la veritat sobre el seu origen, confessant-li que el seu veritable pare era Jerónimo. La resposta de Rodrigo va ser clara: "no tenia res a perdonar-li". Amb Emiliano fora d'escena, Fermín i Maruja van començar a planejar el seu futur.

| RTVE

D'aquesta manera, Fermín, agraït amb els seus empleats per la seva lleialtat, va demanar a Maruja que li vengués la galeria per assegurar-se que el negoci romangués en bones mans. Maruja, per la seva banda, va reunir els seus fills, Mercedes, Pepita i Rodrigo, per anunciar-los la seva intenció de vendre la galeria. Volia viatjar a l'Argentina amb el propòsit de recuperar la finca familiar i entregar-la als parcers.

A la teteria, Trini estava preocupada per l'estabilitat laboral de Miguel, just quan esperava un nou fill. Teresa i Marcelina es van sumar a la conversa, i la nova cambrera va revelar que Cañete feia temps que no s'animava a demanar-li matrimoni a Teresa. Finalment, en un gir inesperat en el final de 'La Moderna', va ser la pròpia Teresa qui va prendre la iniciativa: "Cañete, vols casar-te amb mi?".

A les galeries, Laurita va sorprendre Inés i Agustín en arribar juntament amb Celia. Va explicar que el seu tren es va retardar i no va poder arribar al seu destí a Tunísia, però havia comprat un altre bitllet i aquesta vegada no viatjaria sola, ja que Laurita havia adquirit un passatge addicional. L'emoció va omplir 'La Moderna', que va vibrar una última vegada abans de l'arribada de don Fermín.

| RTVE

La seva entrada va ser rebuda amb una ovació per part de tots els empleats, que el van aclamar com un heroi. En un emotiu discurs, el gerent els va animar a recordar Antonia i a lluitar contra la injustícia. "Això és només el preludi d'un temps millor", va assegurar abans que tots s'unissin per a una última foto a les escales del saló.

El futur de 'La Moderna' tres anys després

No obstant això, el futur tenia altres plans per als protagonistes de 'La Moderna'. Tres anys després, la veu en off d'Esperanza va narrar com la Guerra Civil va trastocar la vida dels personatges. Ella mateixa havia tornat al seu poble, on treballava com a mestra.

El destí dels altres va ser igualment canviant: don Fermín va ser arrestat i condemnat per un tribunal popular, i la seva història va acabar de manera tràgica. "Una nit a l'alba el van treure, i mai més se'n va saber res d'ell", va explicar la protagonista de 'La Moderna'.

| RTVE

Teresa i Cañete van participar en la contesa, ella com a auxiliar d'intendència i ell com a combatent en la seva mateixa unitat. Tots dos van aconseguir sobreviure i, després de la guerra, van reprendre les seves vides juntament amb Elías, qui va obrir una taverna. Mentrestant, Inés i Agustín es trobaven a Hollywood, gaudint de l'èxit de la seva pel·lícula.

Marcelina i Celia, en canvi, no van córrer la mateixa sort. La primera va caure en la batalla de la Ciutat Universitària, i la segona va perdre la vida al front de l'Ebre mentre exercia com a reportera. Laurita mai va poder superar la pèrdua de Celia, i Pietro va decidir emigrar a Veneçuela, on va establir una pastisseria.

A més, Maruja i Pepita van tornar de l'Argentina i, juntament amb la família Pedraza, van convertir la seva mansió en un refugi per a perseguits durant la guerra. Pel que fa a Emiliano, el seu destí final va ser cruel: va morir a la presó. Altres personatges, com Marta, Salvita, Matilde i Íñigo, van aconseguir sobreviure a la guerra i van continuar amb la seva vida, veient créixer el seu celler, que va assolir l'èxit amb un vi emblemàtic anomenat "Moderno".