Belén Esteban frena en sec 'Ni que fuéramos' després de rebre unes amenaces en directe

Belén Esteban ha denunciat aquest dijous, 27 de febrer, haver estat objecte d'amenaces després de fer pública una suposada infidelitat de Joaquín Sánchez a la seva esposa, Susana Saborido. La col·laboradora de 'Ni que fuéramos' va assegurar que en les últimes hores persones properes a l'exfutbolista del Real Betis s'han posat en contacte amb ella per exigir-li que es retracti de les seves paraules.

La polèmica es va desfermar dimarts passat, quan Belén Esteban va revelar que, segons una font, Joaquín Sánchez havia gaudit d'un intens cap de setmana amb una jove fa tres anys. "Jo he de dir que de Joaquín i Susana mai s'ha dit res, per a mi, eren la parella perfecta. Jo els segueixo a tots dos i em vaig assabentar de la notícia abans de venir aquí. Per això la vaig donar i em va doldre donar-la encara que no els conegui", va comentar Belén Esteban a l'inici de la seva intervenció.

La col·laboradora, però, va subratllar que el que realment li preocupa són les amenaces que ha rebut: "Però no m'agrada que m'amenacin". A més, va explicar que "ahir em van escriure dient-me que 'vagi amb compte'. Mai m'havia passat".

Malgrat les pressions, Belén Esteban va aclarir que ni Joaquín Sánchez ni Susana Saborido estan involucrats en les amenaces. "No diré qui ha estat, però he fet el que havia de fer. Entenc que la gent els vulgui, però treballo a televisió. Em cauen bé. Susana em sembla extraordinària, però si no ho explicava jo ho anava a explicar una altra persona", afegia la tertuliana de 'Ni que fuéramos'.

La col·laboradora també va recordar el moment en què va rebre la informació sobre la infidelitat: "Quan em va arribar la informació vaig parlar amb Valldeperas. És veritat que em vaig posar nerviosa en explicar-ho. Aquesta notícia fa la guitza, però sabia que això sortiria i avui aquest tema sortirà en altres programes de televisió amb molta informació".

Cal destacar que la jove implicada en aquesta suposada infidelitat, Cristina Ruiz, exparticipant de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', també va trencar el seu silenci a 'Ni que fuéramos'. Segons va explicar, Joaquín Sánchez va passar un cap de setmana amb ella a Mojácar, al juny de 2021. "Anàvem pel poble agafats de la mà, hi ha molts testimonis oculars", va relatar.