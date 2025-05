RTVE actualitza el seu pla per a Clan: doblarà els continguts al català, gallec i basc

RTVE ha iniciat un ambiciós projecte per adaptartota la programació infantil del canal Clan a les llengües cooficials de l'Estat: català, gallec i basc. La iniciativa respon als requisits establerts per la Llei 13/2022 General de Comunicació Audiovisual. Aquesta obliga a garantir continguts infantils doblats a les llengües pròpies de cada comunitat autònoma.

Tot i que el treball fa mesos que està en marxa, el president de RTVE, José Pablo López, ha ofert detalls actualitzats sobre el seu desenvolupament durant la seva intervenció a la Comissió Mixta de Control Parlamentari de la corporació. "Que no li càpiga el menor dubte que complirem amb tots els compromisos en matèria de plurilingüisme perquè és una qüestió que forma part de l'ADN d'aquest nou període dins de RTVE", va respondre a les preguntes del diputat Josu Estarrona (Bildu).

"Necessitem una mica de temps perquè, a televisió, els processos de producció són especialment llargs, sobretot quan venim d'un percentatge tan baix com el 0%. Passar del 0% a un percentatge mitjà, raonable, comporta la creació d'una sèrie de processos que durant aquest temps no hem tingut", explicava José Pablo López sobre el procés.

| RTVE

L'estratègia contempla l'emissió dels continguts en versió dual, permetent que els espectadors triïn si veure'ls en castellà o en alguna de les llengües cooficials, de la mateixa manera que ja es pot seleccionar entre la versió original o la doblada. "Estem treballant en el doblatge de Clan, de tota la programació infantil, tant en català, en gallec i en basc. És un compromís que jo vaig adquirir a la cambra i que el posarem en marxa", va assenyalar el president de RTVE.

A més del doblatge, RTVE estudia vies de col·laboració amb televisions autonòmiques. "Estan negociant una nova sèrie de coproducció amb EITB, amb drets en basc i també en castellà", va explicar José Pablo López. A més, va explicar que la iniciativa permetria "poder iniciar, a partir d'aquí, un camí, bé de doblatge o de col·laboració en la coproducció que pugui tenir efectes positius, pel que fa al cost de la producció, tant per a EITB com per a RTVE".

No obstant això, la implantació del projecte està subjecta a certes limitacions tècniques relacionades amb la TDT. Tal com va explicar José Pablo López, "fa poc es va aprovar un nou Pla Tècnic Nacional de la TDT, que preveu un canvi en la col·locació dels canals als diferents múltiplex i fins que Clan no passi al (múltiplex) RG1 no podem prioritzar les llengües oficials en el cas de Galícia, Catalunya i Euskadi, als seus respectius territoris". Actualment, "el (múltiplex) RG2 no és un canal múltiple que permeti la desconnexió regional".

"El meu compromís era tenir-ho, almenys en marxa, per final d'any i crec que ho podrem complir, pel que fa al gallec, al basc i al català", va concloure José Pablo López.