Mediaset reforça la seva àrea d'entreteniment amb el fitxatge d'Eduardo Blanco

Nou fitxatge a la directiva de Mediaset. Eduardo Blanco, professional amb més de dues dècades de trajectòria, s'incorporarà el proper dilluns 9 de juny a la Direcció d'Entreteniment i Actualitat del grup audiovisual. Treballarà en dependència directa de la Divisió de Producció de Continguts del grup encapçalada per Jaime Guerra, que forma part al seu torn de la Direcció General de Televisió i Digital que lidera Alberto Carullo.

D'aquesta manera, Eduardo Blanco reforçarà l'àrea de Continguts de Mediaset i s'encarregarà de l'estratègia dels programes d'actualitat i entreteniment. Així, s'afegeix com a director de l'àrea juntament amb Eduardo Escorial, que es va incorporar a Mediaset ara fa dos anys.

Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Navarra, Eduardo Blanco va iniciar la seva carrera professional com a redactor i reporter de diversos formats, abans d'assumir el 2001 la direcció de programes de Disney Channel. A partir de llavors, ha exercit com a director i productor executiu de tot tipus de formats d'entreteniment, actualitat, informació, espectacles, especials i documentals a les principals cadenes nacionals i autonòmiques.

Entre els seus projectes destaquen 'Está pasando', 'El Buscador' i els documentals 'El Rey' i 'Miguel Ángel Blanco: el dia que em van matar' a Telecinco. També 'Las Mañanas de Cuatro' i 'Te vas a enterar' a Cuatro. Així com 'Juntos', 'Buenos días, Madrid', 'Telenoticias' i nombrosos programes especials a Telemadrid; i 'Hay que verlo' i 'Buenas tardes, Canarias' a Radio Televisión Canaria.

A més, ha estat en diferents moments de la seva trajectòria director i sotsdirector de programes de Producciones Mandarina. Així com director general de 60dB Entertainment i productor executiu a Etiqueta Azul Producciones. Fins al passat mes d'abril ha estat director general de La Cometa TV, productora al capdavant de formats com 'Mañaneros' a RTVE i d'altres a televisions autonòmiques.

D'altra banda, compta també amb experiència en creació, desenvolupament i venda de formats i en transformació digital de continguts per a marques i mitjans. També en producció executiva de projectes publicitaris, institucionals i corporatius per a televisió, cinema i entorns digitals.