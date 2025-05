Es revela la cancel·lació del rodatge de 'Los Misterios de Laura' davant el seu retorn

Al desembre de 2023, la inspectora més estimada de la televisió va tornar a la petita pantalla. 'Els misteris de la Laura' va tornar a La 1 amb dues noves tv movies: 'Laura i el misteri de la núvia que va esperar massa' i 'Laura i el misteri del pacient sospitós'.

La primera entrega va aconseguir una bona acollida, amb un 11,3% de quota de pantalla. Tanmateix, el segon especial va registrar una davallada de dos punts percentuals respecte a l'estrena. Tot i aquest descens, al febrer el creador de la sèrie, Javier Holgado, va confirmar que podrien arribar nous casos per resoldre per a la Laura Lebrel.

Tot i això, la mítica ficció ha tornat a suspendre les seves gravacions. Per tant, María Pujalte no podrà posar-se a la pell de la inspectora en un nou cas més fins a nou avís, segons ha publicat El Plural en una entrevista a Oriol Tarrassón, un dels rostres emblemàtics de la sèrie.

| RTVE

"És una lluita que tenim la María i jo... ja estem com morts. Aquest estiu passat, TVE va anunciar públicament que faríem sis capítols més; com aquells que vam fer l'última vegada, que eren com pel·lícules d'hora i mitja. Van parlar amb nosaltres, es van fer els guions i ens van donar data. Un mes abans es va suspendre el rodatge. No es va cancel·lar, però es va posposar."

Tot i això, l'actor no perd la fe de tornar a interpretar el seu personatge en aquesta sèrie tan estimada pel públic. "Ha passat tantes vegades amb 'Els misteris de la Laura' que comencem, parem. Passa un any, tornem... Jo espero que els fem. Hi ha capítols escrits i espero que els puguem fer".

De moment, queden quatre casos per resoldre a l'espera de veure la llum una vegada més a la televisió. Segons va afirmar el seu creador, han recuperat la Laura Lebrel divertida i desitgen que torni a mostrar la seva típica destresa maldestra. En els últims episodis, el personatge de la Laura va haver d'afrontar "una mica de drama" després d'una pèrdua, però ara volen "recuperar l'humor".