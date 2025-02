Rosa Benito revela el motiu real de la seva reaparició a 'De Viernes' tres anys després

Rosa Benito ha tornat a la televisió després de tres anys allunyada del focus mediàtic. La que va ser una de les col·laboradores més reconegudes de la televisió ha reaparegut a 'De Viernes' per compartir els motius de la seva retirada. Rosa Benito ha parlat sobre la nova etapa personal que està travessant.

La col·laboradora s'ha assegut a 'De Viernes', on ha obert el seu cor per relatar alguns dels moments més difícils de la seva vida. El seu retorn als mitjans no és casualitat, i des del primer instant ha deixat clar el motiu de la seva decisió. "Aquest és el meu programa", ha expressat Rosa Benito, provocant l'aplaudiment del públic.

"Crec que és el millor lloc, fer-ho aquí perquè em sento molt estimada pels companys. A més, vinc oberta a tot", ha afegit.

Santi Acosta li ha preguntat si es troba en un bon moment, al que ella ha respost amb un somriure sense dubtar: "Estic en el meu millor moment". Durant l'entrevista, Rosa Benito ha recordat el seu ascens als mitjans, un èxit que també la va portar a viure moments difícils. No obstant això, ara se sent renovada. "Potser em sento bé amb mi mateixa i crec que és el moment. Tinc coses boniques per explicar. He renascut", ha afirmat.

A més, ha volgut transmetre un missatge d'esperança a aquells que travessen situacions complicades. "Vull donar un missatge a la gent que per circumstàncies de la vida ha tocat fons, però que se'n surt, es torna a viure. Tenint l'edat que tenim, hi ha molta vida i això és el que importa", ha declarat a l'inici de l'entrevista.

En un avançament de 'De Viernes', s'ha mostrat emocionada en recordar el seu passat televisiu: "En els moments més foscos de la meva vida, volia despertar d'aquest malson". No obstant això, ha ressaltat la importància de seguir endavant i aprofitar les oportunitats que dona la vida. "I se'n surt, la vida et dona oportunitats", ha assegurat, reflectint la pau interior que ha trobat amb el temps.

Actualment, Rosa Benito es defineix com una dona "feliç" i amb el cor "bategant". Ha revelat que el seu benestar es deu, en part, a noves pràctiques que ha incorporat a la seva rutina: "Faig relaxació i budisme, em va molt bé mentalment per viure l'avui". A més, ha explicat com ha après a valer-se per si mateixa en diferents aspectes, des de gestionar els seus comptes fins a posar gasolina al seu cotxe.

En l'àmbit professional, la col·laboradora està bolcada en un nou projecte que la il·lusiona: el teatre. Sorprendida per la seva faceta com a actriu, se sent orgullosa del camí recorregut. "M'he reinventat, això m'ha fet feliç i la gent m'estima perquè es veu reflectida en mi", ha comentat.