'De Viernes' anuncia per sorpresa una nova col·laboradora que ho revolucionarà tot

'De Viernes' anuncia per sorpresa l'arribada d'una nova col·laboradora. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona es reforça amb un nou fitxatge experta en comentar tots els realities. Una nova col·laboradora que s'incorporarà durant la secció de 'GH DÚO' per comentar tot el que ha succeït a la casa.

I és que Adara Molinero s'incorpora aquesta setmana a l'equip de col·laboradors de 'De Viernes' per abordar l'última hora de 'GH DÚO'. Ho fa just una nit després que el seu ex, Álex Ghita, hagi estat expulsat del reality de Telecinco. Per tant, s'uneix al planter de tertulians format per Rosa Benito, María Jesús Ruiz, Carmen Borrego i Ángel Cristo JR.

Per tant, Adara Molinero suma un nou projecte a Telecinco. Actualment és col·laboradora dels debats de 'GH DÚO' presentats per Ion Aramendi. A més, també compta amb el seu programa a MTMad, anomenat 'En las mejores familias', que presenta juntament amb Elena Rodríguez, la seva mare.

| Mediaset

Cal destacar que 'De Viernes' també rebrà aquest 24 de gener a Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, que s'asseurà per desvelar episodis desconeguts de la seva relació amb el cantant i la seva posterior separació. També relatarà una de les situacions més dures de la seva vida: els abusos que va patir en la seva infància. A més, es referirà a la recent paternitat de la seva exparella amb Gabriela Guillén.

Per la seva banda, Ágatha Ruiz de la Prada abordarà l'última polèmica que ha protagonitzat. La dissenyadora, que confessarà haver passat fins i tot por, es referirà a com es troba la seva relació amb Lolita Flores.

El scoop de la setmana a 'De Viernes' el protagonitzarà Frank Francés, ex de Bárbara Rey. Després de més de 20 anys allunyat dels focus, reapareix per narrar com va ser la seva vida al costat de la vedette, els veritables motius de la ruptura i les confessions que ella li hauria fet sobre el seu vincle amb el rei emèrit i els seus suposats xantatges. A més, es referirà a les polèmiques fotos d'ambdós nus captades per Ángel Cristo JR.

Finalment, Elisabeth Reyes, Miss Espanya 2006, visitarà el plató per relatar com ha estat la seva traumàtica ruptura amb l'exfutbolista Sergio Sánchez. A més, abordarà els rumors que van sorgir sobre un possible romanç amb Fran Rivera i com va ser la seva relació amb el també futbolista Sergio Ramos. També els durs moments pels quals va passar després de perdre el nadó que esperava.