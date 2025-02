La nova fitxatge com a col·laboradora de 'Tardear' que aterra directament de 'Sálvame'

'Tardear' segueix reforçant el seu equip en la seva nova etapa amb noves incorporacions. Després de l'arribada de Verónica Dulanto i Frank Blanco com a presentadors, el format ha apostat per potenciar l'entreteniment. És per això que ha incorporat rostres coneguts a la seva tertúlia vip i la seva secció de 'salsear'.

Aquesta setmana, 'Tardear' ha sumat a noms com Ágatha Ruiz de la Prada, Paca La Piraña, Mónica Hoyos, Charo Vega i Marta Peñate. A més, el programa ha recuperat figures icòniques de 'Sálvame', reunint al seu plató col·laboradors com Carmen Alcayde i José Antonio Canales Rivera. Aquests s'han sumat a altres ja habituals a Telecinco com Antonio Montero i Marta López.

Tanmateix, la sorpresa de la setmana ha estat l'anunci del retorn de Raquel Bollo a les tardes de Telecinco. La col·laboradora, que va ser una de les cares més recognoscibles de 'Sálvame' i, abans, de 'A tu lado', ha confirmat el seu fitxatge per 'Tardear' aquest mateix divendres 7 de febrer. Cal destacar que, recentment, Raquel Bollo havia participat en programes com 'De Viernes' i 'Fiesta', però ara torna de manera més estable a Telecinco.

| Mediaset

El retorn de Raquel Bollo coincideix amb la participació del seu fill, Manuel Cortés, a 'GH DÚO 3', la qual cosa aportarà nous temes de conversa a la tertúlia del programa. La seva incorporació es va confirmar en directe durant una intervenció a 'Tardear', on va comentar l'entrevista de la seva amiga Rosa Benito a 'De Viernes'. En finalitzar la connexió, Frank Blanco li va llançar la proposta: "Raquel a veure si et veiem també aviat, més sovint". Al que Raquel Bollo va respondre sense cap dubte: "Bé doncs si a vosaltres us ve de gust de veritat i em voleu tenir allà dilluns estic amb vosaltres".

En audiències, aquest dijous 6 de febrer, 'TardeAR' va liderar per la mínima amb un 9,9% juntament amb 804.000 telespectadors des de Telecinco. El programa, a més, va pujar al 12,3% de share entre el públic femení. Va poder amb 'Y ahora Sonsoles', que va liderar amb un 9,7% de quota juntament amb 793.000 fidels.