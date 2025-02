Isa Pantoja diu el menys pensat sobre la seva relació actual amb Anabel Pantoja

La situació d'Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, continua generant controvèrsia després que el Tribunal Superior de Justícia de Canàries emetés un comunicat en què informava sobre la investigació per un suposat cas de maltractament infantil. La parella, que ha viscut setmanes complicades amb l'ingrés hospitalari de la seva filla Alma, enfronta ara un procés judicial que podria estendre's durant mesos.

Després de diversos dies de silenci, Anabel Pantoja i David Rodríguez han trencat el seu hermetisme i han expressat davant els mitjans la seva intenció de reprendre la normalitat en el seu dia a dia. No obstant això, la influencer continua rebent nombroses crítiques a les xarxes socials, cosa que ha afectat el seu estat d'ànim i la seva activitat professional. En aquest context, Isa Pantoja ha volgut compartir com es troba la seva cosina i com està afrontant la situació.

Des del plató de 'Vamos a ver', Isa Pantoja ha assenyalat que estan intentant protegir Anabel Pantoja de l'exposició mediàtica. "Li aconsellem que no vegi la televisió i que s'oblidi d'això. Que altres persones ho vegin per ella i prenguin nota de tot, però les xarxes socials són la seva feina i ha d'estar pendent", deia.

| Telecinco

"A la televisió s'està tenint respecte, però a les xarxes no perquè se la jutja i se la assenyala molt. Això li afecta perquè li apareix al seu mòbil. És molt fàcil jutjar però un no pot actuar com l'altre voldria. Passarà el temps i tornarà a recuperar la seva vida normal. No m'ho ha dit però segur que està preocupada per la feina. No està pujant publicitat perquè no té sentit. Això que ha passat pot portar alguna cosa bona o dolenta. Suposo que estarà preocupada en aquest sentit, tot el que es diu et repercuteix a les xarxes socials", afegia.

A més, ha explicat que, enmig d'aquesta crisi, la seva relació amb Anabel Pantoja s'ha enfortit: "Parlo amb ella tot el temps perquè estic molt pendent, parlem més que abans. L'he notat més propera, la nostra relació va a millor".

| Telecinco

Finalment, Isa Pantoja ha comentat el significatiu que ha estat el suport de Merchi, la mare d'Anabel Pantoja, en aquests moments delicats: "L'abraçada és súper bonica. Merchi s'ha hagut de quedar i s'ha quedat per donar suport a la seva filla. Tenim 10 anys de diferència. Sé que sempre ha estat una relació bona, però ara més des que és mamà. S'està recolzant molt en ella. En ella troba la força".