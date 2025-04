El responsable de 'Mañaneros' dimiteix abans dels pròxims canvis a RTVE

Fa una setmana, aquest mitjà va poder conèixer en exclusiva que RTVE estava planificant una important reestructuració de 'Mañaneros'. El principal canvi consistirà en la incorporació de Javier Ruiz, qui s'unirà a Adela González en la conducció del matinal. Així, l'espai es transformarà i agafarà un to més polític.

Dies després, es va conèixer que Daniel Fernández, fins ara director de 'El Programa de Ana Rosa' a Telecinco, havia fitxat per 'Mañaneros' en la seva nova etapa en la franja matinal de La 1. Així, segons va informar Formula TV, Daniel Fernández assumirà juntament amb Joseba Gastesi, ex subdirector de 'Tardear' i 'Y ahora Sonsoles', la direcció de 'Mañaneros'. Aquesta mesura té com a objectiu enfortir el format, que ha patit l'impacte del retorn d'Ana Rosa Quintana als matins.

Ara ha estat Poco Pasa TV qui ha revelat l'últim moviment de la televisió pública. Segons el compte, Eduardo Blanco ha dimitit del seu càrrec com a Director General de La Cometa TV i ha abandonat la productora. Això coincideix amb els canvis que es produiran a TVE a partir del 21 d'abril.

| RTVE

Va ser al maig de 2023 quan Eduardo Blanco va començar l'aventura com a director general de La Cometa TV. En tan sols un any, va experimentar un gir a nivells de producció escalant el 2024 del lloc 17 al 3r en hores de producció televisiva. Fins al moment, estava al comandament de 'Mañaneros' i 'Extra' a TVE; 'Juntos', a Telemadrid; 'Rh+' i 'Vascos por el mundo' a ETB; 'Hay que verlo', a TVC, entre molts altres.

A més, al llarg de la seva trajectòria professional ha exercit una varietat de funcions. El navarrès, llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Navarra, va començar de reporter, productor executiu i ha dirigit programes d'actualitat, entreteniment, concursos, documentals...

Però ara, després de les últimes informacions, el director ha presentat la seva dimissió. El seu comiat es va produir fa uns dies i coincideix que la seva productora és responsable de formats com 'Mañaneros' o 'Juntos' a Telemadrid. El matinal de TVE, com hem comentat, s'enfronta a canvis amb l'objectiu de reflotar la seva audiència.

Recordem que Adela González es va incorporar a 'Mañaneros' al setembre, després de la sortida de Jaime Cantizano. El matinal, que es movia al voltant del 8% de share, va aconseguir pujar a un 9% al setembre i superar el 10% a l'octubre i novembre. No obstant això, en els últims mesos ha tornat als seus resultats, marcant un 8,6% i 282.000 seguidors al març, sent quarta opció de la seva franja. A més, més preocupants són les dades de 'Extra Mañaneros', el format que s'emet de 14:15h a 15h, que es mou al voltant del 6% de quota de pantalla.