Les audiències donen la pitjor notícia a Adela González sobre el futur de 'Mañaneros'

Les audiències d'ahir donen la pitjor notícia a Adela González i el seu 'Mañaneros' just l'últim dia del mes. Després dels canvis en la franja matinal a Telecinco, el programa de La 1 ha estat un dels més afectats. De fet, aquest divendres 28 de febrer, ha quedat latent en les audiències que el futur de 'Mañaneros' podria estar en perill.

Cal destacar que 'Mañaneros' ha emès una emissió reduïda aquest divendres 28 de febrer a causa del dia d'Andalusia. 'La Hora de La 1' ha allargat la seva emissió fins a les 12:30h amb un especial, provocant que 'Mañaneros' durés tan sols una hora i mitja. Justament, el programa d'Adela González s'ha quedat en la seva franja més dèbil, tenint en compte que, sobretot, la primera hora és sempre el seu millor tram gràcies a l'arrossegament de 'La Hora de La 1'.

D'aquesta manera, 'Mañaneros' d'Adela González ha caigut a mínim en quedar-se en un escuet 6,9% de share i 278.000 espectadors. Es tracta d'un resultat que està gairebé dos punts de quota de pantalla per sota de la mitjana diària de La 1, que ha estat tercera amb un 8,8%. Just després, 'Extra Mañaneros' ha seguit en la seva línia amb un fluix 6% i 461.000 fidels.

Per tant, 'Mañaneros' ha estat quarta opció en la seva franja, per sota de 'Vamos a ver' a Telecinco, 'Al Rojo Vivo' a laSexta i 'Espejo Público' a Antena 3. De fet, el lideratge de la franja ha estat per a 'Vamos a ver' amb un 13,5% i 477.000 fidels.

Just abans, 'La Hora de La 1' s'ha mantingut amb un bon 11% i 264.000 espectadors amb el seu especial pel Dia d'Andalusia. Pel que fa a la resta de dades del dia, 'La Promesa' ha triomfat a la tarda amb un 13,4% de share i 1.056.000 fidels, sent líder de la seva franja. A més, 'Aquí la Tierra' també ha estat en el doble dígit amb un 10,3% i 1.019.000 televidents.

No ha tingut la mateixa sort 'El Cazador', que és el més dèbil de la tarda just abans de doblar la seva emissió en obtenir un 6,4% i 544.000. Per la seva banda, 'La Moderna' (9,4% i 780.000) a una setmana del seu final segueix aconseguint millors audiències que 'Valle Salvaje' (8,1% i 632.000). En prime time, 'José Mota No News' també cau a mínim amb un escuet 8,1% i 926.000 seguidors.