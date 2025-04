'No ho posareu': la trampa que Lydia Lozano ha intentat evitar a 'Mañaneros'

Lydia Lozano torna a estar en boca de tothom, aquesta vegada per un error que ha estat batejat a TVE com una nova "lozanada". La periodista es va convertir en protagonista a 'Mañaneros' després de recordar-se en ple directe una relliscada que va tenir recentment al podcast 'Poco se habla'.

"Tu t'has fet viral. Ho saps, oi? T'has tornat a embolicar una altra vegada", deia Adela González en directe. Entre rialles nervioses i visiblement ruboritzada, Lydia Lozano es va cobrir la cara amb un coixí del sofà mentre exclamava: "Ai no, no ho posareu, no ho posareu. Ai quina vergonya, no, no, no, tothom enviant-m'ho".

El motiu del rubor va ser la seva intervenció al pòdcast, on va confondre la parella de la cantant Ana Guerra. Lydia Lozano va afirmar que el nuvi de l'artista era Fran Perea, quan en realitat es tracta de Víctor Elías, ambdós companys a 'Los Serrano'. "Fran Perea va tenir un problema d'alcohol, llavors em sembla molt bé que facin un casament sense alcohol", va dir.

| TVE

La reacció d'Ana Brito no es va fer esperar: "Per Fran Perea?", va preguntar, sense comprendre la relació. Lydia Lozano va respondre rotundament: "Sí, el seu marit", provocant una riallada espontània de Xuso Jones, qui no va trigar a corregir-la: el veritable marit d'Ana Guerra és Víctor Elías. Lydia Lozano, en adonar-se de la seva ficada de pota, va intentar posar solució de seguida, demanant entre rialles: "Escolta, això es pot tallar? Si us plau".

D'aquesta manera, a 'Mañaneros', la mateixa Lydia Lozano va explicar que Ana Guerra li va escriure després de l'incident, prenent-s'ho amb molt d'humor. I els seus companys no van dubtar a recolzar-la i elogiar la seva capacitat per riure's d'ella mateixa. "Però tu et fas gran quan t'equivoques, rius de tu mateixa i ho expliques i guanyes moltíssim", li va dir amb afecte Alberto Herrera.

Per la seva banda, Adela González va reafirmar aquest missatge amb un bonic gest cap a la seva companya: "Quan t'equivoques, encara et fas més gran i ens fas passar uns moments fantàstics". No obstant això, Lydia Lozano es va limitar a reconèixer: "Però jo tinc aquests lapsus...", al que Adela González va tancar amb un clàssic: "Qui té boca s'equivoca".