Preocupació per Evren després de ser atacat i quedar inconscient a 'Renéixer'

L'hospital 'Renacer' va viure una escena aterridora protagonitzada per Evren. L'incident va ocórrer després d'un gir inesperat dels esdeveniments en què es va veure embolicat un jove. Aquest havia arribat en condicions estranyes a l'hospital de 'Renacer', aterrit per la presència d'homes desconeguts que el perseguien.

El jove, amb evident temor, va relatar que era seguit per uns homes i que temia per la seva vida. Davant la situació, Evren no va dubtar a intentar demanar ajuda, sol·licitant la presència de seguretat i la intervenció de la policia. Tanmateix, quan es trobava enmig d'una conversa amb una col·lega, Bahar va irrompre a la sala, desconsolada.

Aquesta va informar a Evren a 'Renacer' que havia rebut la notícia que la seva suspensió a l'hospital havia estat ordenada per Süreyya. Amb la veu entretallada i plena d'emoció, Bahar va expressar: "Süreyya ha dit que he de marxar, estic suspesa. I si ja no torno a treballar?"

Immediatament després, Bahar es va ensorrar als braços d'Evren, però el pitjor estava per arribar. Dos homes armats van irrompre de sobte a l'habitació del pacient, i en un acte reflex, Evren va intentar protegir-lo. Corrents, va entrar a l'habitació del pacient i va empènyer un dels atacants, cosa que va resultar en què ell mateix rebés un tret.

| Atresmedia

La violència va ser tan ràpida que els atacants van fugir abans que els presents poguessin reaccionar. Mentrestant, Bahar, aterrida en veure Evren ferit, va córrer cap a ell. Finalment, en un moment de desesperació, li va confessar el que mai havia tingut el valor de dir-li: "T'estimo, no em deixis, si us plau."

Les paraules d'Evren, ja al límit de la inconsciència, van ser simplement: "Ho sé, jo també". Amb aquesta breu resposta, va perdre el coneixement, deixant Bahar en estat de xoc i sense saber si el seu company aconseguirà sobreviure.

D'aquesta manera, la pregunta que queda a l'aire és si Evren podrà superar aquest tràgic incident a 'Renacer'. Aconseguirà l'ajuda arribar a temps per salvar-lo? Els seguidors de la sèrie hauran d'esperar al pròxim capítol per conèixer el destí del cirurgià.