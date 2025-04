'Mañaneros' roba a Ana Rosa Quintana al seu director per a la seva nova etapa a La 1

Daniel Fernández, fins ara director de 'El Programa de Ana Rosa' a Telecinco, es posarà al capdavant de 'Mañaneros' en la seva nova etapa a la franja matinal de La 1. Aquest canvi s'emmarca dins de l'estratègia de renovació del magazín matinal de TVE. El pròxim dilluns 21 d'abril, 'Mañaneros' es renovarà amb la incorporació de Javier Ruiz juntament amb Adela González i també canvis interns.

Tal com ha avançat FormulaTV, Daniel Fernández assumeix aquest repte després d'haver liderat el retorn d'Ana Rosa Quintana als matins de Telecinco. La seva trajectòria està marcada per la seva àmplia experiència a Unicorn Content, productora de la presentadora. Daniel Fernández ha estat al capdavant de programes com 'La mirada crítica' a Telecinco, 'Cuatro al día' o '120 minutos' a Telemadrid.

Fins ara, Joseba Gastesi era l'únic director de 'Mañaneros'. Amb l'arribada de Daniel Fernández, 'Mañaneros' inicia una nova etapa en la qual se suma Javier Ruiz, per la qual cosa l'espai agafarà un toc més polític. Un moviment amb el qual La 1 pretén lluitar cara a cara amb 'Al Rojo Vivo' de laSexta.

El fitxatge de Daniel Fernández reforça l'aposta de La 1 per consolidar 'Mañaneros' com un referent a la franja matinal. La seva incorporació juntament amb la de Joseba Gastesi servirà per liderar l'equip de direcció i potenciar els continguts del programa, tant en l'actualitat, com en la crònica social. Mentrestant, Pilar Cerisuelo, productora executiva de 'El programa de Ana Rosa', assumirà el control d'aquest format a Telecinco.

En audiències, 'Mañaneros', que es movia al voltant del 8% de share, va aconseguir pujar a un 9% al setembre i superar el 10% de quota a l'octubre i novembre. No obstant això, en els últims mesos ha tornat als seus resultats, marcant un 8,6% i 282.000 seguidors al març, sent quarta opció de la seva franja. A més, més preocupants són les dades de 'Extra Mañaneros', el format que s'emet de 14:15h a 15h, que es mou al voltant del 6% de quota de pantalla abans del Telediari.