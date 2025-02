'Un producte sincer': La 1 presenta 'José Mota No News', el seu nou programa d'humor

'José Mota No News' és la nova aposta de La 1 per a la nit de divendres. El programa presentat per José Mota i per Patricia Conde copresentat, rebrà celebritats del món de l'art, de l'esport o de la comunicació. Comptarà també amb la col·laboració estel·lar de Santiago Segura i Florentino Fernández, que cada setmana protagonitzaran divertides seccions i reptes impossibles.

Així, 'José Mota No News' aterra en el prime time de La 1 aquest divendres, 14 de febrer, a les 21:50 de la nit. Un terreny que ja va ocupar durant molts anys amb els seus personatges i que torna per oferir rialles constants on les males notícies no tenen cabuda.

"Torna a casa José Mota. Ho fa després d'aquest exitàs en Cap d'Any, avalat per més d'un 30% de quota, més de 6 milions de persones que van veure aquest programa. Tornem a la càrrega amb bon humor", ha començat assenyalant María Eizaguirre, directora de Comunicació i Participació de RTVE.

| RTVE

"RTVE dins de la seva oferta d'entreteniment aposta clarament per l'humor blanc, familiar, crític i intergeneracional. José Mota és una cara de la cadena des de l'any 89 i està molt lligat a aquesta casa al llarg de tota la seva carrera d'èxit, és clau per a RTVE en la seva programació d'humor. Compta amb una visió crítica de la realitat social", apuntava Ana María Bordas, directora d'Originals de RTVE.

José Mota ha definit aquest nou projecte com un lloc on poder desconnectar de tot el de fora: "Vam voler fer un parèntesi en tot el que ens envolta[...]Que tota la gent que vingui al programa desconnecti, que vingui a passar una estona. A fer humor". I no només participen en aquest show d'humor els col·laboradors, sinó també el públic o els convidats.

El programa compta amb una gran novetat: una banda liderada per dones on "la música i l'humor van de la mà". Era una de les obsessions del còmic quan va començar aquest projecte. "El millor que ens ha passat en el programa. Vaig tenir la gran fortuna de trobar-les. Ho fan super bé, estan disposades a tot. Compleixen amb el que jo volia. És aquesta part interactiva".

| RTVE

Patricia Conde també participa en aquesta nova aventura amb la qual es troba extremadament feliç: "M'apassionen aquests gamberros, estic encantada. No hi ha dia que no digui 'pff vinga aixeca't que són les 7 del matí'. Si és que vinc a passar-m'ho bé. Estic molt contenta de seguir fent el que m'agrada i de seguir gaudint amb ells".

Florentino Fernández, un altre dels col·laboradors, ha qualificat aquest show com "un programa rodó". "Després de tota la setmana arribes al divendres i és un moment mític a Televisió Espanyola. Bé no podia ser perfecte perquè hi ha Santiago Segura", ha declarat sempre des de la comicitat.

Per la seva banda, Santiago Segura ha volgut fer èmfasi en la reiterada aposta per José Mota 35 anys després: "Això demostra que cuida la seva gent". Una cosa que ha recolzat María Eizaguirre perquè "RTVE és una família. Aquí al final reuneixes una família per passar una estona agradable".

Seccions i col·laboradors plens d'enginy

En cada edició, el convidat viurà un programa imprevisible en el qual serà el protagonista d'un judici en forma de sketch. També, dins de l'espai José Mota rebrà la visita de col·laboradors amb les seves seccions més enginyoses.

D'una banda, Marta González de Vega amb la seva secció titulada 'Hoy no, ayer', fent referència a una mítica frase de José Mota, recuperarà moments sorprenents del passat televisiu que avui haurien estat virals, "cada setmana portarem un document inèdit de l'arxiu de tve", ha declarat.

| RTVE

Però 'José Mota No News' no només es queda al plató, sinó que sortirà al carrer diverses vegades. Una serà de la mà dels creadors de contingut Erola Jons i Animalize amb 'Canas vs. Panas' on el seu objectiu serà veure les diferències que hi ha entre boomers i generació Z.

L'altra serà de la mà dels actors i còmics Javier Quero i Federico de Juan, que cada setmana encarnaran a Los Chunguitos per parlar-nos de les coses que estan "chungas" a Espanya. Preguntaran als habitants sobre temes socials com l'excés del futbol, el problema de l'habitatge, Donald Trump… On l'humor regnarà sempre. Sortiran al carrer com autèntics reporters disfressats de personatges com Palomo Spain, Bertín Osborne, Donald Trump o Pedro Almodóvar.

Els primers convidats

En el seu debut, el programa comptarà amb Jesús Calleja que rememorarà els seus inicis com a perruquer tallant els cabells a una persona del públic, RosaLópez o KikoRivera que serà jutjat pel repartiment del programa. De fet, en l'entrevista, seran entrevistats per José Mota i per uns populars personatges de l'humorista com la Vieja del Visillo, Tomás o la Blasa que tornen després de diversos anys.

"Convido la gent, xerro amb ells al sofà, intervé la banda i sempre passa alguna cosa per la qual m'he d'absentar. És aquí on apareixen els meus personatges. Fer amb ells una entrevista emmascarada d'sketch. Els faig servir exclusivament per compartir amb els convidats una estoneta a la pista central", ha confessat José Mota.

| RTVE

A més, ha definit aquest late night com un "programa diferent perquè no volíem renunciar a la nostra identitat artística. D'aquí que hi hagi els personatges i seccions que tinguin a veure amb el que som nosaltres en aquest país. No volíem fixar-nos en productes americans. És un producte sincer".

De moment, el programa té signats amb la televisió pública vuit entregues que duren aproximadament uns 90 minuts. Ja estan gravats cinc i al llarg d'aquestes setmanes es gravaran els tres restants.