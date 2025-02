La 1 posa data de tornada a José Mota amb un nou programa d'humor

Després del seu èxit a Cap d'Any amb 'Operación IA IA OH', José Mota torna a la graella de TVE amb un nou programa d'humor. La 1 ha confirmat que l'estrena de 'José Mota: No News' tindrà lloc aquest divendres 14 de febrer a les 21:50 hores. Un espai que arriba per complementar l'oferta d'entreteniment i ficció del prime time del canal.

En aquesta nova aposta, l'humor i els esquetxos seguiran sent l'essència, amb la incorporació de rostres molt coneguts. Juntament amb José Mota, hi serà Patricia Conde com a presentadora. A més, el programa comptarà amb la participació de Florentino Fernández i Santiago Segura, tal com s'ha pogut veure en les promocions de TVE. A més, s'hi sumaran altres còmics com Javier Quero i cada setmana hi haurà convidats especials, entre ells Ana Guerra.

El repte no serà fàcil per a José Mota, ja que haurà de competir en el prime time del divendres amb espais consolidats. Lluitarà cara a cara contra 'El Desafío' a Antena 3, El Blockbuster a Cuatro, 'De Viernes' a Telecinco i 'laSexta Columna'.

| RTVE

Recordem, a més, que, a l'estiu de 2023, La 1 va emetre el programa 'José Mota Live Show', amb uns resultats acceptables d'audiències. L'espai, també copresentat per Patricia Conde, va aconseguir un bon 10,3% i 936.000 espectadors de mitjana en les seves set entregues. Malgrat aconseguir aquests bons resultats, l'espai no ha tornat com una de les apostes d'aquest estiu.

D'aquesta manera, La 1 ja ha ordenat totes les seves apostes per a les pròximes setmanes. Els dilluns és la nit de 'Bake Off: Famosos al forn', els dimarts de 'Late Xou amb Marc Giró', els dimecres de 'Asuntos Internos' i els dijous de 'Maestros de la Costura Celebrity'. Per tant, el divendres anirà 'José Mota: No News', mentre que dissabte i diumenge seguirà el cinema.