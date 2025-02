RTVE aposta fort pel català i trenca barreres a la televisió pública

TVE vol ser la casa de tothom. I per ser la casa de tots, totes i todes, també ha d'interpel·lar-nos en les llengües oficials de l'estat. Molts anuncis en les últimes setmanes en aquest sentit. Tot il·lusionants, esperançadors. I de sobte poses La Primera per veure el Barça i et trobes la retransmissió en català. Quina delícia.

La retransmissió del partit de la Copa del Rei entre el València i el Barça en català a través de La 1 a Catalunya ha estat una grata sorpresa per a molts espectadors. Acostumats que TV3 tingui el monopoli de l'oferta televisiva en català, l'aposta de RTVE per oferir en aquesta llengua un contingut estel·lar com ho són els quarts de Copa suposa un pas valent, però sobretot necessari. Amb aquesta acció, la corporació pública referma el seu compromís amb el servei públic i amb la promoció de la diversitat lingüística del nostre país.

La nova direcció de RTVE, encapçalada per José Pablo López, ha demostrat amb aquesta primera acció una visió estratègica intel·ligent. Durant massa temps, TVE havia cedit terreny a Catalunya, deixant que TV3 es consolidés com l'únic referent televisiu en català. Tanmateix, amb aquest gir de rosca, RTVE no només compleix amb el seu deure de reflectir la pluralitat lingüística del país, sinó que també reforça la seva presència en una comunitat on havia perdut rellevància.

| RTVE

No es tracta d'un gest simbòlic, sinó d'una declaració d'intencions. L'aposta per l'emissió en català forma part d'una política més àmplia que busca potenciar l'ús de totes les llengües oficials de l'Estat. Aquesta normalització del català en una cadena estatal és una forma efectiva de reflectir la realitat plurinacional d'Espanya i de demostrar que la diversitat lingüística no és un problema, sinó una riquesa a preservar, de la qual enorgullir-se.

Durant anys, TV3 ha gaudit d'un monopoli sense competència real pel que fa a continguts en català. Sabien perfectament que cap privada podia aconseguir ni tan sols fer-los pessigolles, per mostra la fallida i desaparició de 8tv. Ara, la irrupció de RTVE en aquest terreny suposa un canvi de paradigma. Si bé la cadena autonòmica continua sent un referent indiscutible, l'aposta d'un gegant com RTVE per la producció en català obliga a elevar el nivell i a generar un ecosistema audiovisual més dinàmic i competitiu. Aquesta competència no s'ha d'entendre com una amenaça, sinó com una oportunitat per millorar l'oferta de continguts i per diversificar el panorama mediàtic a Catalunya.

Més enllà de l'impacte en el consum televisiu, aquesta estratègia també té un enorme potencial per a la indústria audiovisual catalana. Històricament, Barcelona ha estat un pol de producció audiovisual a Espanya, però en els últims anys ha perdut pes davant Madrid. L'aposta de RTVE per produir i emetre continguts en català reforça la idea que Catalunya continua sent un espai clau per a la creativitat i la producció audiovisual. Si les televisions públiques, 3Cat i RTVE, lideren aquest impuls, el benefici s'estendrà a productores, creadors i, sobretot, espectadors.

En definitiva, José Pablo López i Mikimoto fan bona parella televisiva. I aquestes primeres decisions són el primer pas tangible d'una estratègia que segur donarà bons fruits a la pública. No només reforça el paper del català en els mitjans públics estatals, sinó que també revitalitza l'ecosistema audiovisual a Catalunya. La diversitat lingüística és un valor a protegir, i que una cadena pública assumeixi aquest compromís és un pas en la direcció correcta. Gràcies, TVE.