La petició de Loren Mairena en el seu moment més difícil a 'Valle Salvaje'

Luisa, personatge de Loren Mairena, demana a Adriana durant el part que avisi a Alejo. Aquest dijous 13 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', després que Alejo li confessés a Mercedes que va ser ell qui va matar Domingo, a ella li va impactar tant la notícia que va acabar afectant en la decisió de posar data al casament amb Bernardo. Leonardo va abordar a Bàrbara i li va dir que era l'únic que li cridava l'atenció de 'Valle Salvaje'.

A més, Julio li va dir a Adriana que no anava a vendre les terres dels afores de la Vila de Madrid. Victoria va advertir a Gaspar sobre l'actitud de Matilde, que li va confessar a Atanasio que no li va desagradar el petó que li va fer. Paral·lelament, Adriana li va explicar el seu pla a Rafael, que no va poder acceptar-lo i li va demanar temps per reflexionar.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte a desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', el part de Luisa, personatge de Loren Mairena, és atès per Isabel i Adriana i, la protagonista demana a Adriana que avisi a Alejo. A més, després de fer-ho, Adriana es troba amb Julio, que li anuncia que tan bon punt passi el part de Luisa i tot estigui en ordre, enviarà algú per recollir les seves coses. Paral·lelament, José Luis confirma als seus fills que el casament de Mercedes se celebrarà en sis dies.

Posteriorment, Gaspar parla amb Matilde i li demana que, faci el que faci amb Atanasio, sigui discreta. Més tard, Luisa va molt justa de forces i el nen ve de natges. Només la insistència de Pedrito, que demostra una gran maduresa, fa que la noia pugui mantenir-se desperta i continuar amb el part.

Mentrestant, Matilde es deixa portar amb Atanasio al paller. Finalment, fent un gran esforç, el fill de Luisa neix, però ella perd el coneixement fruit de la debilitat.