Elsa Pataky reapareix a 'El Hormiguero' i confessa què és el que més troba a faltar d'Espanya

El retorn d'una de les nostres grans estrelles a casa sempre és motiu d'alegria i orgull, i més si es tracta d'Elsa Pataky. L'actriu ha passat tant de temps fora en diversos projectes cinematogràfics que de vegades fins i tot ens oblidem que és talent espanyol.

Però a la mateixa artista no, i sempre porta el nostre país en el seu record. Com a mostra d'això, Elsa Pataky ha decidit tornar a la producció espanyola, a la qual "tenia moltes ganes de tornar". Ho ha fet amb la nova sèrie 'Matices', que compta també amb grans actors com Maxi Iglesias, Luis Tosar o Juana Acosta, entre molts altres.

La història segueix sis pacients reunits en un celler aïllat per completar un innovador tractament psiquiàtric. Pataky interpreta una psicòloga "una mica manipuladora", un paper que li va atreure especialment pel repte d'aprendre a controlar les emocions i llegir les persones. En la seva visita al programa 'El Hormiguero', l'actriu va compartir detalls del projecte i va revelar, entre altres coses, què és el que més troba a faltar d'Espanya.

| Atresmedia

L'actriu i model ha redescobert tot el que té de bo Espanya després del seu retorn. Com ella mateixa ha reconegut, després de tants anys vivint a l'estranger, ha arribat fins i tot a "pensar en anglès", un senyal clar de com d'internacionalitzada està. Tanmateix, tornar al seu país li ha recordat que, malgrat el temps i la distància, els costums mai no es perden, perquè tornar també és tornar a sentir-se a casa.

En aquest sentit, Elsa Pataky va confessar haver trobat especialment a faltar un hàbit i paraula que només existeix al nostre país: "M'encanten les sobretaules. És una paraula que no existeix en cap altre idioma, i no es fa com aquí. Gaudir després d'un àpat, passar-nos hores parlant, fins al sopar a vegades. Xerrar, gaudir, això no existeix i és una cosa que he trobat molt a faltar".

També va compartir la seva opinió sobre un dels aspectes que més valora de la vida a Espanya: l'estil de vida mediterrani. Per a ella, no es tracta només d'un clima agradable o de la proximitat entre les persones, sinó d'un conjunt d'hàbits saludables profundament arrelats a la nostra cultura. "És una cosa molt de l'ambient mediterrani, una cosa sana que fa que envellim millor. El nostre menjar és meravellós".