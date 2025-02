La pregunta de Pablo Motos que Maríano Rajoy es va negar a contestar a 'El Hormiguero'

Ahir, 'El Hormiguero' va tancar la seva setmana amb un convidat molt popular. Maríano Rajoy va visitar el programa de Pablo Motos per presentar el seu nou llibre 'Discursos Parlamentarios de Maríano Rajoy'. Un treball que recull una selecció dels discursos que va pronunciar l'expolític a la Cambra Baixa, sent president del Govern entre 2011 i 2018.

Des de la seva retirada política, Maríano Rajoy ha portat una vida tranquil·la, practicant esport, gaudint de la seva família i reprenent la seva feina com a registrador mercantil, de la propietat i de béns immobles. Davant la que és una vida d'una persona del carrer, Pablo Motos li va preguntar si no era més interessant la vida d'un president del Govern.

"Hi havia més emocions fortes. Vaig estar molts anys en la política, però el món del dret m'agrada. Tracto temes bonics, importants i interessants que gaudeixo", va respondre Rajoy. I va afegir que, a vegades, gaudia molt de la política: "Ha estat un honor ser president del Govern del meu país, no hi ha major honor que això".

| Atresmedia

En explicar això, Pablo Motos no es va poder resistir i li va preguntar sobre una qüestió personal sobre el seu salari: "No ho puc evitar. Es guanya més diners com a registrador de la propietat o com a president del Govern?". Una pregunta que va intentar esquivar el gallec tirant per la via de l'humor: "Dius que no ho pots evitar… Sí que podries evitar-ho", va sentenciar l'expresident del Govern.

Malgrat això, Maríano Rajoy va respondre de manera ambigua: "Depèn, de president del Govern es guanya poc". A la qual cosa el presentador va decidir considerar que es guanya més diners com a registrador de la propietat. Però, lluny de la insistència de Pablo Motos per aconseguir la confirmació de Rajoy, li va contestar: "Això és una conclusió que treu vostè", va concloure amb picardia.

El programa d'ahir de 'El Hormiguero' amb Pablo Motos aconsegueix un estupend 18,7% i 2.482.000 a Antena 3. Deixa en segona posició a 'La Revuelta' de David Broncano amb un 14,1% i 1.891.000. Per la seva banda, 'First Dates' es queda en un 7,8% i 1.041.000 seguidors a Cuatro.