La potent llista de convidats d''El Hormiguero', que inclou un antic president

La pròxima setmana, 'El Hormiguero' tornarà a rebre grans figures al seu plató. Pablo Motos ja ha avançat els convidats que participaran en el programa de dilluns 10 a dijous 13 de febrer a partir de les 21:50h. Amb la competència de David Broncano cada cop a més distància, 'El Hormiguero' d'Antena 3 reforça la seva llista de convidats amb noms de pes.

El dilluns 10 de febrer, 'El Hormiguero' comptarà amb la visita del futbolista Marcelo Vieira da Silva. Serà la seva primera entrevista a televisió després d'anunciar la seva retirada professional. El llegendari ex lateral del Real Madrid, amb 25 títols al seu palmarès, entre ells cinc Champions League, quatre Mundials de Clubs i sis Lligues, parlarà sobre la seva trajectòria i els seus plans de futur.

El dimarts 11 de febrer serà el torn de Marían Rojas Estapé, psiquiatra i divulgadora. Amb un podcast en espanyol entre els deu més escoltats de Spotify i llibres traduïts a vint-i-cinc idiomes, Rojas Estapé presentarà el seu més recent treball, "Recupera tu mente. Reconquista tu vida", on aborda la importància de recuperar l'atenció en un món dominat per la distracció.

| Atresmedia

El dimecres 12 de febrer, l'actor i director teatral Àngel Llàcer tornarà a Antena 3. Parlarà sobre la seva recuperació després de la greu infecció que va patir en un viatge per Àsia. També s'espera que avanci detalls sobre el seu retorn com a president del jurat de 'Tu Cara Me Suena'.

El dijous 13 de febrer, l'ex president del Govern Maríano Rajoy tornarà a 'El Hormiguero' per presentar "Discursos Parlamentarios de Maríano Rajoy". És una recopilació de les seves intervencions al Congrés dels Diputats durant el seu mandat entre 2011 i 2018.

Recordem que 'El Hormiguero' acaba de tancar una altra setmana per tot el que és alt, sent líder absolut i el programa més vist de la televisió. Ha aconseguit una mitjana en la setmana de més de 2 milions de seguidors i un 15,4% de quota. Així, aquest dijous va tornar a ser el programa d'entreteniment més vist de la televisió amb gairebé 2 milions de seguidors de mitjana, un 14,9% i més de 4,5 milions d'espectadors únics.