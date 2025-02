Audiències: 'GH DÚO' lidera davant 'Honor' i el bon 'Maestros de la Costura'

La nova gala de 'GH DÚO' lidera amb màxim en audiències a Telecinco a un 14,5% i 918.000 espectadors: acaba per sobre del 21%. 'Maestros de la Costura' arriba al dijous com a segona opció amb un 10,8% i 755.000. La sèrie 'Honor' continua sense funcionar a Antena 3 amb un 7,1% de share i 651.000 espectadors.

Per la seva banda, 'Horizonte' baixa després del seu màxim fins a un fantàstic 8,9% i 602.000. Pot amb 'Conspiranoicos', que baixa a laSexta davant la competència a un escàs 5% i 341.000 espectadors.

'El Hormiguero' de Pablo Motos aconsegueix un estupend 18,7% i 2.482.000 a Antena 3. Deixa en segona posició a 'La Revuelta' de David Broncano amb un 14,1% i 1.891.000. Per la seva banda, 'First Dates' es queda en un 7,8% i 1.041.000 seguidors a Cuatro.

'El Programa de Ana Rosa' puja al matí

| Mediaset

El nou dia de 'El Programa de Ana Rosa' (14,9% i 343.000) pujaen audiències juntament amb 'Vamos a ver' (14,2% i 457.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un 17,2% i 379.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' es manté en la seva franja amb un 13,4% i 340.000 des d'Antena 3. Just després, 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 23,6% i 1.694.000 telespectadors.

'El Diario de Jorge' continua sense funcionar en audiències amb un pobre 8,2% i 696.000 a la sobretaula de Telecinco. 'TardeAR' continua com a segona opció amb un fluix 8,2% juntament amb 654.000 telespectadors des de Telecinco. No pot amb 'Y ahora Sonsoles', que lidera amb un 10,6% de quota juntament amb 829.000.

| Atresmedia

'Pasapalabra' continua líder sense rival amb un gran 19% juntament amb 1.983.000 a Antena 3: aconsegueix pics per sobre del 25% de share. Per la seva banda, 'Reacción en Cadena' continua sense funcionar des de la sortida dels Mozos de Arousa amb un 8,3% i 869.000. 'Aquí la Tierra' puja al segon millor resultat de la temporada amb un 11,9% i 1.239.000 a La 1.

Antena 3 aconsegueix el lideratge del dijous en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dijous 13 de febrer amb un 14,2% de share. La 1 és segona amb un 10,5%, mentre que Telecinco queda en tercera posició amb un 9,7%. laSexta amb un 7% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 6%.