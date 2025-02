Leticia Requejo revela a 'Tardear' l'última decisió judicial d'Anabel Pantoja

Anabel Pantoja i David Rodríguez han pres una decisió davant l'allau de comentaris sobre la seva vida privada i la salut de la seva filla Alma. La parella ha decidit portar l'assumpte davant la justícia i emprendre accions legals contra el que consideren una sèrie de "difamacions" que han circulat en les últimes setmanes.

Segons va revelar aquest dijous Leticia Requejo a 'Tardear', tots dos han començat a treballar amb el seu equip legal en una demanda de gran envergadura amb la qual pretenen frenar aquests comentaris i aclarir la situació. "És una notícia que afecta tot el país", va afirmar la periodista durant la tarda del dijous 13 de febrer.

L'origen de la controvèrsia se situa en l'episodi de salut que va patir la petita el passat 9 de gener. Arran d'aquest succés, diverses especulacions han inundat el panorama mediàtic, una cosa que Anabel Pantoja i David Rodríguez estan decidits a desmentir de manera formal.

| Mediaset

David Rodríguez, qui ha tornat aquesta setmana a Gran Canària, s'hauria reunit telemàticament amb el seu equip d'advocats. Acompanyat per Anabel Pantoja, haurien ultimat els detalls de la demanda que, segons la periodista, va "amb tot" i "contra tots". "No deixaran que la taca que David és mal pare sobrevoli durant tota la seva vida", va assegurar Leticia Requejo en directe a 'Tardear'.

Lluny de veure's afectats per la situació, la parella es manté unida i enfocada en el benestar de la seva filla. "Estan tan tranquils que han decidit preparar la macrodemanda", va explicar la col·laboradora. Unes paraules amb les quals ha donat a entendre que aquesta decisió legal és una mostra de la seguretat i determinació amb què afronten aquesta trista situació.

Unes hores abans, a 'Vamos a ver', Antonio Rossi desmentia alguns dels rumors que han circulat en els últims dies. El periodista desvelava que no és cert que David Rodríguez tingui mala relació amb Merchi, ni que s'hagi distanciat d'Anabel Pantoja. "Els primers que no volen que estiguin junts són la seva tia i el seu oncle", assegurava Antonio Rossi, assenyalant directament Isabel i Agustín Pantoja. "Estan informant malament a molta gent per deixar sol un noi de 26 anys que està ficat en un problema molt gran", sentenciava.