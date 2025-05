La pregunta més personal que posa en un compromís a Bertín Osborne a 'Tu Cara Me Suena'

La sisena gala de 'Tu Cara Me Suena' va tenir un moment del tot inesperat quan, en directe, la música va quedar en un segon pla. Tot va passar després de l'actuació de Bertín Osborne, que va encarnar el mític Camilo Sesto interpretant "El amor de mi vida". No obstant això, va ser una pregunta de Manel Fuentes la que va robar el protagonisme a la música i va desencadenar un moment incòmode, però sucós, televisiu.

La intervenció de Manel Fuentes va arribar en un context més que oportú. I és que en els últims dies, Bertín Osborne ha tornat a acaparar els focus de la premsa rosa, després de ser fotografiat juntament amb la periodista Lali Torres en un vaixell. Una imatge que ha revifat l'interès sobre la seva situació sentimental, just quan circulen rumors sobre un possible acostament amb Gabriela Guillén, mare del seu fill més recent.

Durant el programa, Bertín Osborne va reconèixer l'enorme repte que suposava retre homenatge a Camilo Sesto a 'Tu Cara Me Suena'. "He coincidit amb ell moltes vegades, però és el més difícil de tots els que he fet fins avui", va confessar, visiblement concentrat en la seva interpretació.

| Atresmedia

No obstant això, després de l'actuació, Manel Fuentes no va dubtar a llançar-se al terreny personal, aprofitant el títol del tema. "El amor de mi vida has estat tu, podries concretar en una persona, o és massa?", va preguntar amb un somriure entremaliat. Bertín Osborne va respondre amb evasives, arrencant-se a cantar una estrofa més del tema, eludint la qüestió.

Lluny de rendir-se, Manel Fuentes va tornar a la càrrega: "Hi ha un per a tu, o no?", davant del que Melani va comentar: "Està esquivant la pregunta". Finalment, l'artista va accedir a obrir una petita finestra a la seva intimitat: "Vamos a ver, jo he tingut amors importantíssims, però molt pocs".

No obstant això, el presentador de 'Tu Cara Me Suena' va insistir: "Concretat en una persona, o no?". Bertín Osborne va respondre amb un sec i definitiu "no", deixant clar que no tenia intenció d'entrar en detalls.

Quan semblava que el tema quedava tancat, Yenesi es va atrevir a posar-li la cirereta al moment amb una pregunta directa: si actualment "té un crush". "No, res, res", va respondre immediatament Bertín Osborne, tancant la porta a noves especulacions.