La confessió d'Àngel Llàcer a 'Tu Cara Me Suena' que va emocionar tot el públic

La quarta gala de 'Tu cara me suena' va viure un dels seus moments més emocionants de l'edició. Mikel Herzog JR es va enfrontar aquesta vegada a un repte radicalment diferent: transformar-se en India Martínez per interpretar "Vencer al amor". El que semblava ser un nou desafiament artístic va acabar provocant una de les confessions més personals de 'Tu cara me suena', protagonitzada per Àngel Llàcer.

Amb la seva interpretació carregada de sensibilitat, Mikel Herzog JR va aconseguir una connexió total amb el públic i el jurat de 'Tu cara me suena'. El silenci que es va fer en acabar l'actuació va ser trencat per una exclamació del presentador, Manel Fuentes: "Llàcer està plorant!". I és que el president del jurat, Àngel Llàcer, no va poder contenir l'emoció després del que es va viure al plató.

El moment va ser encara més colpidor quan Àngel Llàcer, encara amb llàgrimes als ulls, va explicar el motiu de la seva reacció. "M'he emocionat perquè l'art emociona i és el que dona sentit a les nostres vides", va dir, visiblement commogut. Les seves paraules van ressonar amb força entre els seus companys del jurat i el públic, que li van oferir una càlida ovació.

| Atresmedia

No obstant això, el més impactant va arribar poc després, quan Àngel Llàcer va decidir obrir-se completament: "Com bé sabeu, he estat molt malament i una vegada vaig renunciar a viure". "Vaig dir 'm'hi deixo i me'n vaig' i avui m'adono que estava molt equivocat, perquè, si m'hagués mort, no hauria vist el que he vist avui", va afegir.

Amb esforç per mantenir la serenitat, va llançar un missatge que va calar en tots els presents: "No s'ha de renunciar. La vida té sentit i és aquest". En resposta, Mikel Herzog JR va tancar el cercle amb una frase sincera: "La vida té sentit perquè hi ets tu aquí".

Un divendres més, 'Tu cara me suena' va arrasar en audiències, liderant amb un espectacular 20,6% de share, avantatjant els seus dos principals competidors en +11,9 i +9,3 punts. El talent show presentat per Manel Fuentes va créixer respecte a la seva anterior gala i va ser, una setmana més, el programa més vist del dia. Ho va fer amb 4,6 milions d'espectadors únics i 1.809.000 espectadors de mitjana en la seva emissió a la nit d'Antena 3.