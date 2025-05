L'actuació de Bertín Osborne a 'Tu Cara Me Suena' de la qual tothom parla

La cinquena gala de 'Tu cara me suena' va culminar amb una actuació que va deixar sense paraules tant al públic com al jurat. Bertín Osborne va tornar a sorprendre posant-se en la pell de Gene Simmons de Kiss per interpretar "Rock and Roll All Nite". Amb botes de plataforma, maquillatge metaler i actitud desafiant, va aparèixer sobre l'escenari convertit en una autèntica icona del rock dur.

"M'ho he passat molt divertit i, a més, és que jo soc heavy", va confessar l'artista després del seu número, visiblement satisfet. "Quan jo vaig començar en la música fa 40 anys, el que sempre m'ha agradat és el rock i aquest tipus de música", va reconèixer.

El jurat de 'Tu Cara Me Suena', completament descol·locat per l'energia i el compromís de Bertín, no va escatimar en elogis. "Aquesta nit ha estat espectacular, històric a 'Tu cara me suena'!", va proclamar Florentino Fernández, impressionat pel que acabava de presenciar. "Hem vist un Bertín que no hem vist mai!", afegia.

| Atresmedia

D'aquesta manera, les puntuacions van parlar per si soles: dos dotzes, un onze i un deu. La valoració de Lolita Flores va deixar clar el motiu: "T'hem donat molt bona nota perquè quan fas les coses molt bé se't premia i, quan fas les coses regular, se't premia regular".

D'aquesta manera, l'actuació li va permetre fer-se amb la victòria de la gala de 'Tu Cara Me Suena' i el premi de 3.000 euros. Sense dubtar-ho, va anunciar el seu destí: "A la del meu fill". Es referia a la Fundació Kike Osborne, que ajuda famílies amb fills amb lesió cerebral: "Tota ajuda és poca".

Encara que en les seves primeres aparicions es va mostrar una mica desconcertat, sembla que Bertín Osborne ja ha trobat el seu lloc en el concurs: "Li he agafat l'aire a això, he trigat quatre setmanes a agafar-li'l, però l'he agafat". I encara que assegura que no ha vingut a guanyar, agraeix el reconeixement: "Em fa molta il·lusió. Jo porto tota la vida en això, molts de vosaltres esteu començant, però jo vinc aquí perquè em vull divertir, no vinc a guanyar".