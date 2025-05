Llista d'imitacions de la gala 7 de 'Tu Cara Me Suena': de David Bisbal a Calle 13

Ja coneixem la llista d'imitacions de la gala 7 de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 ha emès aquest divendres 9 de maig la cinquena entrega del talent show de Manel Fuentes. Un grup de famosos s'han enfrontat al gran repte de les imitacions de 'Tu Cara Me Suena'.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani i Mikel Herzog Jr. són els concursants de 'Tu Cara Me Suena'. D'aquesta manera, la sisena gala de 'Tu Cara Me Suena' ha culminat amb la segona victòria de Mikel Herzog JR.

Mikel Herzog JR: 23 (12 del jurat + 11 del públic)

(12 del jurat + 11 del públic) Gisela Lladó: 22 (10 del jurat + 12 del públic)

(10 del jurat + 12 del públic) Melani: 21 (11 del jurat + 10 del públic)

(11 del jurat + 10 del públic) Ana Guerra: 18 (9 del jurat + 9 del públic)

(9 del jurat + 9 del públic) Bertín Osborne: 14 (6 del jurat + 8 del públic)

(6 del jurat + 8 del públic) Esperansa Grasia: 14 (8 del jurat + 6 del públic)

(8 del jurat + 6 del públic) Goyo Jiménez: 14 (7 del jurat + 7 del públic)

(7 del jurat + 7 del públic) Yenesi: 10 (5 del jurat + 5 del públic)

(5 del jurat + 5 del públic) Manu Baqueiro: 8 (4 del jurat + 4 del públic)

D'aquesta manera, Mikel Herzog JR decidia donar els 3.000 euros de premi a Aldeas Infantiles SOS.

Pel que fa al rànquing general de 'Tu Cara Me Suena', el lideren Mikel Herzog JR (125), Melani (122) i Gisela Lladó (116). Estan al centre de la taula Ana Guerra (110), Bertín Osborne (92) i Esperansa Grasia (85). Finalment, tanquen la llista Yenesi (77), Manu Baqueiro (72) i Goyo Jiménez (66).

Llista d'imitacions de la Gala 7 de 'Tu Cara Me Suena'

Manu Baqueiro: Pereza

Goyo Jiménez: Toto Cotugno

Esperansa Grasia: Sonia y Selena (porta un amic)

(porta un amic) Bertín Osborne: Kenny Rogers

Ana Guerra: Calle 13

Melani: Chappell Roan

Gisela Lladó: Anastacia & Jamiroquai (porta un amic)

(porta un amic) Yenesi: David Bisbal (duel)

(duel) Mikel Herzog JR: David Bisbal (duel)

En audiències, 'Tu cara me suena' va continuar imbatible a la nit amb un espectacular 20,4% de quota de pantalla, situant-se a +8,8 i +14,9 punts dels seus rivals. Va ser l'emissió més vista de la nit amb més d'1,7 M d'espectadors de mitjana i el programa més vist de la televisió. Presentat per Manel Fuentes, 'Tu Cara Me Suena' va assolir 5 M d'espectadors únics, l'emissió amb major audiència acumulada del divendres.