Jeimy Báez se'n va de la llengua i revela a 'De Viernes' qui és el pare del seu fill

Jeimy Báez torna a estar al centre del focus mediàtic, aquesta vegada per una notícia molt diferent de les seves anteriors aparicions: està embarassada. La jove, coneguda en el seu moment per la seva relació amb Carlo Costanzia, va compartir fa uns dies una sèrie d'imatges a Instagram que no van deixar lloc a dubtes. En elles, preses durant el que semblava ser una festa de revelació de sexe, se la veu somrient i amb una panxa ja avançada.

Encara que l'anunci va causar enrenou per si sol, el veritable misteri girava al voltant de la identitat del pare del nadó. Fins ara, no se sabia si Jeimy Báez tenia parella, cosa que va desfermar tot tipus de conjectures a xarxes i mitjans. Els rumors no van trigar a assenyalar Yulen Pereira, esgrimista i ex d'Anabel Pantoja, amb qui Jeimy Báez havia estat relacionada recentment.

Altres noms, com el de Manuel Cortés, també van començar a circular després del seu acostament amb Jeimy Báez a 'GH DÚO'. No obstant això, quan la jove va revelar que està de cinc mesos, els dubtes es van dissipar respecte al fill de Raquel Bollo.

| Mediaset

No obstant això, la incògnita no va durar massa, ja que, durant la seva visita a 'De Viernes', Jeimy Báez va intentar mantenir la discreció, però va acabar revelant el nom del pare del seu fill. Encara que va començar amb una postura prudent, assegurant: "Mai hem estat parella, ens hem estat coneixent, és evident, ens heu enxampat en diverses ocasions. De la meva boca no sortirà qui és el pare del meu fill, no vaig ni a confirmar ni a desmentir, és un tema delicat", les seves paraules posteriors van deixar clar qui és el pare del futur nadó.

"Si Yulen cregués que és d'un altre, em sorprendria, perquè sap molt bé com van passar les coses", va dir en un moment de 'De Viernes', deixant entreveure el que ja molts sospitaven. Beatriz Archidona va intervenir ràpidament: "Sense voler, crec que tots hem entès el que calia entendre".

D'aquesta manera, Jeimy Báez, visiblement afectada, va trencar a plorar després de sentir unes declaracions de Yulen Pereira en les quals negava qualsevol vincle amb ella. "Si és que no és un misteri. Tracto de ser honesta sense fer mal a ningú, però no sé com fer-ho", va afirmar, abans de quedar completament desbordada a 'De Viernes'.