Paz Padilla fa balanç i reflexiona sobre la seva trajectòria professional

Paz Padillacontinua treballant en els seus nous projectes i comença a fer passos ferms en una nova direcció. Després de la seva sortida de Mediaset a finals de 2024, la presentadora té un nou projecte amb Atresmedia.

Fa poc es va saber que serà una de les convidades estrella de 'Emparejados'. A més, l'actriu continua el seu camí a 'La que se avecina' interpretant 'La Chusa' i amb la nova temporada de la seva marca de roba que comparteix amb la seva filla.

Immersa en tots aquests projectes i més, Paz Padilla ha utilitzat les seves xarxes socials per transmetre en quin moment es troba professionalment. I, encara que feina no li falta, el cansament tampoc. La humorista treballa dia a dia sense descans i en una història d'Instagram ha reflexionat sobre tot el que està per venir.

El missatge l'ha començat escrivint el següent: "Aquests últims mesos estan sent físicament molt durs i mentalment plens. Els meus dies comencen a les 6 i acaben més tard del que m'agradaria".

| Europa Press

Per continuar donant detalls sobre la seva pròxima pel·lícula i sobre la inauguració del bar del seu germà difunt: "El rodatge de la peli, que ja veureu quina meravella i quin tros d'elenc m'acompanya. El trompeta, que si sabéssiu en quant de temps l'hem muntat, no us ho creuríeu".

A més, ha donat detalls sobre la nova col·lecció de la marca que comparteix amb la seva filla. "També la nova col·lecció de Noniná, que és probablement de la que més orgulloses ens sentim. Aquests dies també hem gravat una campanya molt molt especial l'Ana i jo"

"Encara que estigui esgotada i porti més de 2 mesos sense tenir ni un sol dia lliure, la realitat és que em sento molt feliç i afortunada. Treballar amb la meva filla, amb la meva família, amb companys que ja són part d'ella també, és un veritable privilegi".

I acabar confirmant la seva estada, una temporada més a 'La que se avecina': "Avui començo també a rodar La que se avecina i aprofito aquests segons per donar-vos les gràcies per donar-me suport i acompanyar-me sempre. Que tingueu un dia meravellós. Us estimo".