Paz Padilla torna per sorpresa a la televisió amb un nou projecte a Antena 3

Paz Padilla inicia una nova etapa televisiva de la mà d'Antena 3. Després de la seva sortida de Mediaset a finals de 2024, la humorista comença a fer passos ferms en una nova direcció. La seva recent visita a 'El Hormiguero' va marcar la seva primera aparició a la cadena, però la seva col·laboració amb Atresmedia no s'atura aquí, ja que ara s'afegeix a un nou format.

Cal destacar que Paz Padilla manté el seu vincle amb Mediaset gràcies a la seva participació en les pròximes temporades de 'La que se avecina'. No obstant això, també ampliarà els seus horitzons amb la seva incorporació a la segona edició de 'Aparellats'. Es tracta del programa presentat per Susana Saborido i Joaquín Sánchez per al prime time d'Antena 3.

Segons ha revelat en exclusiva Poco Pasa TV, Paz Padilla serà una de les convidades estrella en l'especial conduït per la parella, que torna després de l'èxit de la seva primera emissió a Antena 3. En el seu estrena, l'espai va comptar amb la presència de María José Campanario i Jesulín de Ubrique, consolidant-se com un format atractiu per a l'audiència.

| Atresmedia

Recordem que 'Aparellats' es va estrenar a principis de setembre amb gran èxit. El programa va assolir el 14,1% de share en la nit de dijous. Va conquerir prop de 850.000 seguidors de mitjana i més de 2,8 milions d'espectadors únics.

Amb aquest nou projecte, Paz Padilla fa un pas endavant en la seva trajectòria després de més d'una dècada sent una de les cares més reconegudes de Telecinco. Encara que en el seu últim any a Mediaset les seves aparicions es van limitar a la seva participació a 'Tardear', compta amb una àmplia trajectòria al capdavant de 'Sálvame', 'La última cena' o 'Dèjate Querer', a més d'haver estat part del jurat de 'Got Talent'.

Així és 'Aparellats'

| Atresmedia

En 'Aparellats' tot passa en parella, des de les proves dels convidats fins al dating al qual s'enfronta el públic del plató. El format té sempre una parella de convidats molt especials, que en l'estrena va ser Jesulín de Ubrique i María José Campanario. La parella és l'entrevista principal del programa, però també participa durant tot el show i són còmplices en cadascuna de les seccions.

Després de l'entrevista hi ha un guessing show. Conduït per Almudena Cid com a col·laboradora, és un joc d'endevinalles amb un personatge anònim de qui han d'endevinar qui són realment els seus afins. Joaquín i Susana són els capitans d'una de les grades del programa i els convidats de la contrària.

Finalment, el plató de 'Aparellats' viu un gran dating dirigit ara per Anna Simón, que substitueix Lorena Castell. La protagonista central del programa busca parella entre els 100 anònims assistents del públic al programa, tots solters i dividits en dues grades.