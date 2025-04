La confessió de Jorge Javier sobre Carmen Alcayde i la seva etapa a 'Aquí Hay Tomate'

Jorge Javier Vázquez és una de les figures més reconegudes de Telecinco. Fins al moment, és algú intocable per a Mediaset, ja que representa fidelment els valors de la cadena. I així s'ha vist en la reestructuració que ha fet en tots els àmbits el grup de Las Tablas.

El presentador continua collint èxits amb 'Supervivientes', liderant la gala principal dels dijous, i amb el retorn de 'Hay una cosa que te quiero decir' i 'El diario de Jorge'. A part de la seva faceta televisiva, també té un espai en el seu blog de Lecturas on comparteix les seves reflexions.

Aquesta vegada, Jorge Javier ha començat recordant les estratègies que seguia la televisió anys enrere. Explica que mai passava la Setmana Santa a casa perquè 'Supervivientes' solia començar el primer dijous després d'aquestes festes. Per aleshores, la temporada televisiva començava la segona setmana de setembre.

| Telecinco

No obstant això, ara tot ha canviat. Les cadenes llancen els seus programes molt abans, com si "repartissin premis per començar abans", ha comentat amb ironia el presentador. Després de comentar com serà el seu pròxim setembre, marcat per 'Supervivientes' i 'El diario de Jorge', que el mantindran lligat a Madrid, el presentador s'ha esplaiat parlant sobre la seva relació amb Carmen Alcayde i la seva etapa junts a 'Aquí hay tomate'.

L'escriptor va presentar durant cinc anys aquest programa amb ella i la seva primera trobada va ser fortuïta. Jorge Javier va recordar que, en tornar a casa, va rebre una trucada demanant-li que tornés a Telecinco per fer un càsting amb Carmen Alcayde, qui inicialment anava a ser reportera. La connexió va ser tan immediata que, aquella mateixa tarda, van decidir que serien ells els presentadors de 'Aquí hay tomate'.

| Mediaset

Confessa que aquells anys van ser intensos, excessius i aclaparadors, amb altíssims pics de felicitat, però també d'infelicitat. El programa va tenir una repercussió per a la qual ni Jorge Javier ni Carmen estaven preparats. Repercussió que va fer mossa en ells. El presentador ha confessat que hi havia èpoques en què no es suportaven i ni es miraven a la cara. No obstant això, gairebé vint anys després, Jorge Javier i Carmen continuen tenint-se molt d'afecte. Jorge Javier creu que, professionalment, Carmen està en el seu millor moment.

A més, veu a Carmen a 'Supervivientes' gaudint com una nena, arriscant i traient el seu costat més folklòric. Encara que alguns critiquen la seva sobreactuació, ell assegura que Carmen és pura dinamita i, en una situació extrema com la d'Hondures, està mostrant la seva millor versió. Per a ell, és un regal per al programa, i si continua així, mereix arribar a Madrid en helicòpter com a finalista.