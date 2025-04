'La que se avecina' arrenca el rodatge de la seva temporada 16 i confirma el seu repartiment

Els seguidors de 'La que se avecina' acaben de rebre una molt bona notícia. Com és habitual per aquestes dates, la sèrie ha arrencat el rodatge de la seva nova temporada, la que serà la número 16. Previsiblement a la tardor, arribaran a Prime Video els nous capítols, dels quals encara es desconeixen novetats.

D'aquesta manera, ha estat Alberto Caballero, creador i director de 'La que se avecina', l'encarregat d'anunciar la bona notícia. "Encara no hi som tots, però ja estem en marxa", ha escrit compartint una fotografia amb gran part del repartiment.

A la imatge es pot veure a Jordi Sánchez (Antonio), Nathalie Seseña (Berta), Pablo Chiapella (Amador), Eva Isanta (Maite), Loles León (Menchu), Petra Martínez (Fina),Félix Gómez (Óscar), Nacho Guerrero (Coque), Mamen García (marquesa), Margarita Asquerino (Logi), Raúl Peña (Martín), Ana Arias (Cristina), Rocío Marín (Greta), Carlos Chamarro (Esteban), Ainhoa Larrañaga (Julia), Elisabeth Larena (Andy) i Carlota Boza (Carlota).

| @alber_caballero

Per tant, es troba a faltar a Carlos Areces, Macarena Gómez, Miren Ibarguren i Luis Merlo. També a María Adánez, Adrián Muñoz o Adrià Collado, que van tornar la temporada passada com a Rebeca Ortiz, Toñín i Sergio Arias, respectivament.

Per ara, l'única baixa confirmada és la de Fernando Tejero, que interpretava a Fermín Trujillo. "Crec que la vida són etapes i jo sento que del personatge de Fermín està tot explicat, que estic en un altre vaixell ara. Vull fer altres coses", va explicar l'actor, que era un dels pilars principals de 'La que se avecina'.

Cal destacar que l'última temporada va culminar amb l'edifici dividit en dues comunitats, amb Antonio com a president dels exteriors i Cristina dels interiors. També va tornar Yoli, que va estar present durant la temporada només per videotrucada, revelant que estava embarassada d'Óscar, que en la seva absència havia començat una relació amb Rebeca Ortiz. Justament també hi va haver un part, el de Carlota, fent avis a Amador i Maite. A més, Antonio va aconseguir el preuat llamàntol d'or gràcies a la gestió de Berta de l'empresa amb Bruno com a inversor, ja que necessitava justificar a Espanya els diners que tenia a l'estranger.