Paula Vázquez es planta després de revelar-se el seu embolic amb un concursant de 'Supervivientes'

Fa més de 20 anys des que Paula Vázquez va deixar enrere el seu pas per 'Supervivientes'. Fa tant, que en aquell moment encara es deia 'La Isla de los Famosos' i ni tan sols s'emetia a Telecinco,sinó en la competència: a Antena 3. Tot i que han passat dues dècades, la presentadora continua donant de què parlar sobre aquella etapa després de revelar recentment que va tenir un embolic amb un dels concursants.

"Jo vaig tenir un rotllet amb algú una vegada. De sobte, me'l vaig trobar com a participant a 'La Isla de los Famosos'", explicava la presentadora gallega al podcast 'Yo Nunca'. "A més, jo tenia la meva parella a l'equip i em va dir que com[el concursant]havia guanyat una prova havia de donar-li una sorpresa. La sorpresa va resultar ser un anell de compromís de la núvia del misteriós concursant. "Portaven quatre anys... i del nostre feia dos mesos", explicava horroritzada Paula Vázquez.

| Antena 3

Un incident que Ricard Ustrell li ha recordat en el seu pas per 'Col·lapse'. La conductora de 'Bake Off' s'ha assegut a TV3 per concedir una entrevista en la qual ha fet gala d'un català gairebé perfecte. Moment en què el català ha aprofitat per preguntar-li per aquell tens incident.

Una pregunta que ha obligat a Paula Vázquez a tallar l'entrevista. "D'això prefereixo no parlar", es sincerava ella, que sempre ha estat molt evitativa amb la premsa rosa. "No sé en quin moment ho vaig explicar en un podcast, ja que penses que ningú t'està escoltant", seguia ella.

Encara que ella mai va aclarir a quin concursant de 'La Isla de los Famosos', els seguidors aviat van apuntar a què podia ser Canales Rivera, guanyador de la cinquena edició. "Hi va haver gent que fins i tot va fer un full d'Excel per veure quin concursant podia ser. Em cago en la llet, quin embolic", exclamava la presentadora, que assegurava que no tornava "a dir res".

| TV3

Després d'això, Paula Vázquez seguia l'entrevista amb normalitat, narrant altres curiositats de la seva llarga carrera a Televisió. Al llarg dels anys, la comunicadora s'ha posat al capdavant de diferents realities de tot tipus, tanmateix, declara no ser gran fan de la premsa del cor.

La gallega ha confessat que pacta clàusules especials per no haver de fer preguntes personals als concursants en els seus programes. A més, l'antiga presentadora de programes com 'Pekín Exprés' o 'Fama' ha volgut elogiar la tasca de la tele pública catalana. “Quan a totes les televisions es feia cor i triomfava, TV3 sempre es va mantenir amb una dignitat increïble”, expressava ella.