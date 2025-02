Si encara no has vist la nova edició de 'Pekín Express' ara la podràs veure gratis

La nova temporada de 'Pekín Express' fa el salt a la televisió en obert, on es podrà veure de forma gratuïta.Des de la seva estrena el passat mes d'octubre a Max, ara el reality arriba a DMax, on competirà directament contra 'La Isla de las Tentaciones'. El canal temàtic emetrà doble entrega d'estrena el proper dilluns 17 de febrer a partir de les 22:30h.

Recordem que 'Pekín Express: Objectiu Angkor' és una cursa implacable per etapes que recorre alguns dels llocs més bells, desconeguts i desafiants del món al llarg de tres països: Vietnam, Laos i Cambodja. Una travessia de 2500 quilòmetres en la qual els participants coneixeran persones excepcionals, gaudiran de les cultures més riques i diverses. També es descobriran a si mateixos en facetes mai abans imaginades.

L'actor Miguel Ángel Muñoz és al capdavant d'aquesta nova adaptació de 'Pekín Express'. Compta, a més, amb set parelles de concursants formades per un rostre conegut i un acompanyant del seu entorn proper: Miriam Díaz Aroca i María Grant, Octavi i Alicia Pujades, Gonzalo Miró i Ángel Díaz, Álex de la Croix i Guille Camas, Alba Paúl i Álex Domenech, Canco Rodríguez i David Pulido, Gemma Mengual i Gisela Morón.

| Max

Així és 'Pekín Express'

14 participants, un viatge colossal per alguns dels països més ignots del planeta, un sol euro al dia i un suculent premi en metàl·lic. Cada parella tindrà una motxilla com a únic equipatge i competiran entre si per fer la cursa de les seves vides. Així és 'Pekín Express: Objectiu Angkor', la competició de viatge i aventures que va revolucionar aquest gènere televisiu arreu del món.

La seva missió: arribar el més ràpid possible a la meta a través d'un trajecte per exòtics paratges en el qual hauran de buscar transport, allotjament i menjar. Tot això sense més recursos que els dicti el seu instint, el seu enginy o les seves habilitats socials. Només així seran capaços de superar els nombrosos desafiaments que hauran d'afrontar si volen mantenir-se en el concurs fins a la prova final.