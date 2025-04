Audiències: 'Supervivientes' arrasa en la seva sisena gala davant el final d''Ángela'

'Supervivientes' segueix líder en audiències i arrasa en la seva sisena gala en obtenir un gran 23,1% i 1.497.000 espectadors. El reality de Telecinco, que aconsegueix un bon 12,2% de quota i 1.594.000 en el seu express, puja a un 27,4% en els espectadors de 25 a 44 anys. Per la seva banda, el final de 'Ángela' es manté en un 9,3% i 818.000 seguidors a Antena 3.

La pel·lícula "Verano en Rojo" és tercera opció des de La 1 amb un 8,2% i 612.000. Per la seva banda, 'Horizonte' es manté en un estupend 7,9% i 526.000 fidels a Cuatro.

'El Hormiguero' lidera en audiències la seva franja com el més vist del dia amb un 15,2% de share i 1.999.000 espectadors a Antena 3. Per la seva banda, 'La Revuelta' es queda com a segona opció amb un 12,1% i 1.583.000 telespectadors.

'Malas Lenguas' empitjora la tarda de La 1 en el seu segon dia

| RTVE

'Malas Lenguas' perd dos punts de quota en el seu segon dia en marcar un 9,1% i 630.000 espectadors: cau a un 5,9% a La 1. No obstant això, puja a La 2 a un bon 3,2% de quota, elevant-se a un 3,9% i 361.000 seguidors en el seu tram final. A més, fa baixar 'Aquí la Tierra', que es conforma amb un escuet 8,1% i 758.000 espectadors a La 1.

En la sobretaula, 'Tardear' està en el doble dígit amb un 10,2% i 784.000 seguidors. No obstant això, 'El Diario de Jorge' dona la gran sorpresa amb màxim històric en audiències, liderant amb un fantàstic 12,9% i 860.000 fidels a Telecinco. Per la seva banda, 'Y ahora Sonsoles' empata en la seva franja amb un estupend 11,9% i 821.000 des d'Antena 3. 'Pasapalabra' lidera amb màxim de temporada amb un gran 20,3% juntament amb 1.800.000 seguidors a Antena 3: aconsegueix el minut d'or a les 21:02h amb 2.775.000 espectadors i un 26,6%.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 12,9% i 1.097.000 televidents. Per la seva banda 'Valle Salvaje' segueix en un just 8,4% i 658.000 seguidors. A més, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 14% i 957.000.

| Antena 3

'El Programa de Ana Rosa' (15,4% i 322.000) puja i lidera en audiències des de Telecinco, igual que 'Vamos a ver' (15% i 431.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera en audiències la primera franja del matí des de laSexta amb un 16,5% i 340.000 fidels. Pel que fa a 'Espejo Público', puja a un estupend 14,4% i 331.000, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 23,7% i 1.651.000 fidels a Antena 3.

Antena 3 aconsegueix el lideratge del dijous en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dijous 10 d'abril amb un 13,9% de share. Telecinco és segona amb un 12,9%, mentre que La 1 queda en tercera posició amb un 9,2%. laSexta amb un 7,1% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,9%.

Aquest dijous, més de 27,5 milions d'espectadors únics van veure la televisió, cosa que suposa més del 58% del total de la població a Espanya. A més, el consum supera els 160 minuts de mitjana per espectador.