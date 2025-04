Ningú esperava les paraules directes de Joaquín Prat sobre Montoya a 'Supervivientes'

Montoya no deixa de sumar suports tant dins com fora de 'Supervivientes'. La seva desimboltura, sentit de l'humor i naturalitat davant les càmeres l'han convertit en un dels personatges més potents del reality. En els últims dies ha comptat amb un entusiasta admirador que cada vegada el defensa més als platós: Joaquín Prat.

El presentador de 'Vamos a ver' no es va mossegar la llengua en comentar els últims moments viscuts a la Palapa de 'Supervivientes'. Després d'analitzar algunes de les escenes més divertides de la gala, Joaquín Prat no va poder evitar rendir-se davant la presència aclaparadora del concursant sevillà: "Aquest tio és un animal televisiu". Una afirmació breu, directa i carregada d'admiració que molts han recolzat a les xarxes socials.

Lluny de quedar-se en un comentari puntual, Joaquín Prat va voler subratllar la rellevància de Montoya en aquesta edició de 'Supervivientes'. "És el gran personatge televisiu dels últims temps i aquest títol se'l guanya en totes les gales de 'Supervivientes'", sentenciava el presentador.

| Mediaset

Per la seva banda, Carmen Borrego també va tenir paraules de reconeixement cap al concursant: "I va sempre a la cara, el que diu a la platja ho diu a la Palapa. Em sembla un personatge". En la mateixa línia, Pepe del Real va aportar el seu toc irònic amb una comparació clara de Montoya: "Koldo per exemple és un amargat i aquest tio és un tio graciós".

De fet, en les últimes hores, Montoya ha protagonitzat una disputa amb Pelayo. En aquesta ocasió, Joaquín Prat també ha defensat el jove: "Hi ha gent amb la qual tens química i gent amb la qual no, i ja està". "Segueixo pensant que el Pelayo que està concursant no és el real, crec que ho pensem tots i no dic ni malament, ni bé, dic que no és ell", assenyalava Sandra Aladro a 'Vamos a ver'.

Recordem que, aquest dijous 10 d'abril, 'Supervivientes' va ser líder en audiències i va arrasar en la seva sisena gala en obtenir un gran 23,1% i 1.497.000. El reality de Telecinco, de fet, va pujar a un 27,4% en els espectadors de 25 a 44 anys. A més, 'Supervivientes' va aconseguir un bon 12,2% de quota i 1.594.000 en el seu express.