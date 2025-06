Patricia Pardo s’atreveix a opinar sobre el retorn d’Ana Rosa Quintana als matins

Patricia Pardo viu un dels moments més sòlids de la seva carrera a televisió. Al capdavant de 'Vamos a ver', l'espai matinal de Telecinco que comparteix amb Joaquín Prat, la periodista gallega ha aconseguit consolidar-se a Mediaset. Amb la temporada a punt de tancar-se, Patricia Pardo ha fet balanç d'aquest curs marcat per l'estabilitat i la competència ferotge.

"Estem molt contents. Crec que alguns consideren que ha estat sorprenent el resultat del programa. Per a nosaltres no, perquè confiàvem molt en el nostre públic, que ens ha donat una gran acollida", ha valorat Patricia Pardo a El Mundo.

Conscient que el terreny informatiu a televisió està cada cop més saturat, Patricia Pardo no amaga les dificultats del directe diari. "Som el tercer programa d'actualitat del matí i ho tenim excessivament complicat. Hi ha històries que són del dia i potser ja venen una mica més trillades que els dos programes que van abans que nosaltres", afegia, tenint en compte que 'Vamos a ver' comença a les 12:15h, després de 'La Mirada Crítica' i 'El Programa de Ana Rosa'.

"Estem molt satisfets perquè, tot i ser el germanet petit, les dades ens avalen. La gent també i el feedback que rebem des del carrer o a les xarxes socials és molt positiu", sentenciava.

"A la gent li agrada la nostra manera de comunicar, que estan en sintonia amb nosaltres, que li agrada l'estil perquè tots els que fem 'Vamos a ver' som persones amb molt caràcter i amb una personalitat molt marcada, convertint-ho en el segell del programa. A més, a la gent li agrada identificar-se amb el que significa 'Vamos a ver'", afegia.

Per a ella, aquest projecte ha tingut una dimensió especial, també personal, en recollir el testimoni del format d'Ana Rosa Quintana: "Va ser la pàgina següent a 'El programa de Ana Rosa'. Per a mi, 'Vamos a ver' ha estat una nova oportunitat a la meva carrera. A més, si ho ajuntes amb que a mitja temporada Ana Rosa Quintana va tornar als matins, just Joaquín es va absentar 15 dies, va ser com: 'Què passarà ara?'".

"Va suposar un repte important i, com sempre dic, això és com fer la Selectivitat cada dia. És com presentar-se a un examen diari i qui t'aprova, et suspèn o et dona l'excel·lent és el públic. Això ho sabem l'endemà quan ens envien l'audiència que hem fet", afegia Patricia Pardo.

Les audiències, inevitablement, marquen el pols diari dels programes: "El nostre director, cada dia, ens envia puntualment l'audiència, la franja de coincidència i tot el que tingui a veure amb la repercussió que ha tingut el programa. És la seva feina i és la nostra obligació també estar-ne pendents i saber per on van els gustos de la gent, què podem modificar, què cal millorar..."

"No som esclaus de l'audiència, intentem fer la nostra feina el millor possible i treballem igual a l'estiu que a la tardor, amb un 10% o amb un 15%. La mecànica és la mateixa, intentem fer-ho el millor possible, tinguem l'audiència que tinguem. El que passa és que si el dia anterior no ha agradat el que els has ofert, cal canviar el menú", explicava.

En un moment clau de la televisió matinal, Patricia Pardo també ha opinat sobre el retorn d'Ana Rosa Quintana als matins després de 'Tardear': "Les dades l'avalen, per tant ha estat positiu, això és indiscutible. Crec que el seu lloc natural és el matí. Crec que, quan va començar el programa amb aquella força, amb el seu editorial, es va reafirmar en el que a ella li agradava fer, que jo crec que és el contingut polític i aquí és on ha d'estar".