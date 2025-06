La 1 escalfa l'estrena d''El Grand Prix' amb la seva primera promoció amb novetats

TVE ja ha donat el tret de sortida a la temporada d'estiu amb el retorn d'‘El Grand Prix’. La cadena ha estrenat la primera promoció del programa, que es presenta amb incorporacions i cares renovades, però el mateix esperit festiu que el va convertir en un clàssic.

D'aquesta manera, la promo d'‘El Grand Prix’ té com a protagonistes Lalachus i Ángela Fernández, les dues noves presentadores, juntament amb un personatge imprescindible: la vaqueta. En clau d'humor, totes dues conversen per WhatsApp i comparteixen els seus nervis abans d'una suposada cita, fins que es troben... i descobreixen que totes dues havien quedat amb la vaqueta.

Una escena que culmina amb el lema amb què TVE resumeix l'esperit d'aquesta nova etapa: "La gran cita de l'estiu".

D'aquesta manera, ‘El Grand Prix’ arriba amb un equip renovat: Ramón García es manté al capdavant, però aquesta vegada acompanyat per Lalachus, humorista vinculada a La Revuelta, i Ángela Fernández, presentadora de RNE i RTVE Play. Wilbur, un dels favorits del públic, també torna a l'equip. Cal destacar, a més, que aquesta nova edició està coproduïda per Prime Video.

Aquest any competiran deu pobles de diferents punts d'Espanya: Huelma (Jaén), L'Olleria (València), San Sebastián de la Gomera (Tenerife), Herència (Ciudad Real), L'Arboç (Tarragona), Celanova (Ourense), Urduliz (Biscaia), Alagón (Saragossa), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) i Cubas de la Sagra (Madrid).

| RTVE

Recordem que, després de gairebé dues dècades d'absència a La 1, ‘El Grand Prix’ va tornar l'estiu de 2023, amb grans dades d'audiència. El format de Ramón García va fer una mitjana d'un gran 19,2% de share i 1.691.000 seguidors. L'any passat, el concurs va funcionar, tot i baixar a un 12,2% i 1.092.000 seguidors, en la seva final caient a un 8,8%, ja al setembre. Tampoc van tenir sort els especials de Nadal, que van caure a un 8% i 712.000 fidels.

Produït per EuroTV Producciones (Grup iZen), ‘El Grand Prix’ tornarà a ocupar el prime time de La 1 a l'estiu. Aquesta vegada compartint protagonisme amb altres títols com ‘Dog House’, presentat per Chenoa, i ‘La Conexión’, el nou concurs conduït per Lara Álvarez.