Patricia Pardo esclata a 'Vamos a veure' pel que arriba a dir una entrevistada

L'ocupació il·legal d'habitatges a Espanya és un dels temes principals al noticiari. Des del programa 'Vamos a ver' han volgut donar veu a les víctimes i als okupes. Va ser justament amb una inquilina amb qui Patricia Pardo, la presentadora, va esclatar i li va dedicar unes clares paraules.

Tot va començar aquest dijous, 6 de febrer, quan el magazine va abordar el cas de Manuel. Un home que va llogar la casa de la seva mare per poder pagar-li una residència. No obstant això, la inquilina, iniquiokupa com se la coneix ara, va deixar de pagar després de només abonar un parell de mensualitats.

"Ens va deixar de pagar el primer mes. Ens va fer un ingrés de 700 euros. Després ens va donar 300 euros a finals de desembre. Amb això és amb el que paguem la residència de la meva mare, on l'hem hagut de portar perquè té Alzheimer", va relatar amb angoixa. El que més li dol és que la inquilina coneix la situació que ha d'afrontar: "Hem passat molt de temps junts, els nostres nens juguen a futbol al mateix equip, el que suposa veure'ns tres vegades a la setmana".

| Mediaset

La dona ha reconegut al programa que porta temps sense pagar: "Ara mateix no estic pagant, porto un mes sense fer-ho". Però, lluny de sentir vergonya o penediment, va optar per excusar-se: "Hi ha milers d'habitatges. No sóc l'única que està generant aquest problema. El tema és que només li puc oferir 500 euros al mes. No em nego a pagar, però només puc donar això".

La conversa va començar a tensar-se quan la reportera li va suggerir que abandonés el domicili si no pot fer front al pagament. A la qual cosa l'entrevistada es va negar i va llançar una queixa cap a la cadena: "On me'n vaig? Sou de Telecinco, que em donin un pis i jo me'n vaig on sigui. Tant me fa el barri, però doneu-me una solució".

En aquest moment va ser quan Patricia Pardo va esclatar i li va dedicar unes paraules: "Doncs te'n vas a un pis que puguis pagar, no et compromets amb una família a abonar una determinada quantitat i després tens la santa barra de dir en una televisió a on vas i què faràs. Doncs per començar, no tenir tanta cara".

Després del seu enuig, la presentadora va demanar perdó a Manuel per la tensió generada i va expressar el seu màxim suport al propietari: "Moltes gràcies per atendre'ns. De veritat que ho sento. Tant de bo es resolgui el més aviat possible, et donin una solució i es faci justícia. Ja n'hi ha prou! A sobre que tingui més a dir. A sobre que són presumptes delinqüents, perquè estan cometent un delicte, sembla que els estem regalant un relat guanyador i no és així", va sentenciar la presentadora de 'Vamos a ver'.