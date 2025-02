Les llàgrimes de Patricia Pardo a 'Vamos a ver' per una sorpresa de Christian Gálvez

Patricia Pardo va viure un emotiu moment en directe durant l'emissió de 'Vamos a ver' aquest divendres 14 de febrer. La presentadora, que va intentar contenir les llàgrimes, finalment no va poder evitar emocionar-se davant la sorpresa que va rebre en directe. Una sorpresa preparada per Christian Gálvez degut al dia de Sant Valentí.

Quan estava a punt de finalitzar el bloc d'actualitat per donar pas al club social, Patricia Pardo va ser sorpresa per un ram de roses que li va entregar Alfonso Egea. La reacció de la periodista va ser immediata: "No t'ho crec, no m'ho puc creure", va exclamar sorpresa. Davant la seva sorpresa, el periodista de 'Vamos a ver' li va aclarir ràpidament: "Sóc el missatger, no t'espantis, no t'espantis, sóc només el missatger".

Visiblement emocionada, Patricia Pardo va intentar no plorar, però la commoció va ser inevitable. "Jo no volia plorar", va confessar entre sospirs, mentre intentava descobrir qui li havia enviat el detall. "Però de qui és el ram?", va preguntar, al que Alfonso Egea va respondre amb certa complicitat: "Doncs això no ho sé jo. Quanta gent et pot enviar a tu un ram a la teva feina el dia dels enamorats?".

| Mediaset

La resposta va quedar clara: el ram era un gest d'amor del seu marit, Christian Gálvez, pel Dia de Sant Valentí. Encara commoguda pel detall, Patricia Pardo va confirmar la procedència del regal comptant el nombre de roses, sense necessitat de llegir la targeta.

Amb la veu entretallada i visiblement emocionada, va mirar a càmera i li va dedicar unes paraules al seu marit: "Moltes gràcies, Christian, t'estimo molt". Tot i repetir en diverses ocasions que no volia plorar, l'emoció va ser més forta que ella i li va costar acomiadar el bloc de 'Vamos a ver'.

En un últim esforç per recompondre's, Patricia Pardo va voler agrair als seus companys i al públic pel seu suport incondicional. "Us vull donar les gràcies a tots, perquè sou un equipàs, companys i amics de veritat. I a vosaltres (el públic) també. Ai, que ploramiques que sóc... Us deixo amb Adriana Dorronsoro i el club social. T'estimo, Chris", va concloure entre llàgrimes i balbucejos.